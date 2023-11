Non prenderla sul personale, non lo fanno per ferirti: questi segni zodiacali dimenticano sempre tutto

Ci sono alcune persone che hanno maggiore difficoltà a ricordare le cose. Ecco i tre segni zodiacali che dimenticano sempre tutto.

Iniziare a prepararsi un’ora prima dell’appuntamento per poi scoprire che la persona con cui dovevi vederti è in ritardo mostruoso perché lo aveva dimenticato.

Oppure non ricevere gli auguri di compleanno per lo stesso motivo. Spesso ce la prendiamo – comprensibilmente – quando accade tutto ciò, ma a volte c’è un motivo. Per chi crede che le stelle possano davvero essere un modo per guardarci più nel profondo, vi mostriamo quali sono i tre segni che dimenticano sempre tutto e con cui arrabbiarsi per questo è inutile.

Ecco i tre segni che dimenticano sempre tutto

È vero, quando ci accorgiamo che una persona a cui teniamo dimentica del tutto un particolare, o anche qualcosa di importante, che ci riguarda tendiamo sempre a prendercela. Offendersi è normale, soprattutto se da quella persona ci aspettavamo di più, ma a volte potrebbero esserci dei motivi che non conosciamo. Secondo gli astrologi, infatti, esistono tre segni dello zodiaco che tendono a dimenticare sempre tutto. Vediamo insieme quali sono.

Il primo segno è senz’altro quello dell’Acquario. Sono tra i più smemorati in assoluto e non bisogna davvero prendersela se non si ricordano quante paia di scarpe abbiamo nel nostro armadio. Sì, perché coloro che sono del segno dell’Acquario sono “esperti” nel dimenticare i particolari e i dettagli non molto importanti. Tendono infatti a valorizzare e concentrarsi su aspetti più decisivi. Possiedono inoltre una mente analitica che li rende più intelligenti, ma questo va ad inficiare un po’ l’empatia. Ma proseguiamo con il terzo segno che dimentica sempre tutto.

Chi l’ha detto che mangiare pesce aiuta ad assimilare il fosforo, fondamentale per il nostro cervello? Tutto vero eh, ma tra i più smemorati ci sono proprio coloro che sono del segno dei Pesci. Secondo gli astrologi, infatti, questo segno ama vivere nel mondo dei sogni e spesso ha la testa tra le nuvole. A differenza di coloro che sono nati nel segno dell’Acquario (specializzati nel dimenticare i dettagli di poco conto) chi è del segno dei Pesci tende a dimenticare proprio le cose più importanti. L’ultimo segno che si distingue per la sua “abilità” da smemorato è quello del Toro. Ma come? Si tratta del segno che, più di tutti ricorda i propri appuntamenti, le proprie scadenze e i propri impegni. C’è una costante in tutto questo? Esatto, riguardano tutti sé stesso. Quando si tratta di sé il Toro ha una memoria di ferro, ma questa viene totalmente a mancare per tutte le altre cose.