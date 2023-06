Non occorre lavare le scarpe bianche: i consigli più utili per farle brillare senza sforzi

Le scarpe bianche sono tanto amate ma a volte difficili da tenere pulite. Per farle brillare c’è qualche semplice metodo che puoi utilizzare.

Le scarpe bianche sono uno di quegli accessori di moda intramontabili. Sia che si tratti di modelli sportivi o formali, è un accessorio che difficilmente dovrebbe mancare nel proprio armadio. Un po’ come per il nero, anche il bianco è un colore molto versatile, tanto da poter essere abbinato in tantissimi modi e stili diversi.

È una tonalità raffinata adatta sia in situazioni più casual o eleganti che nello stile più sportivo e alternativo, è perfetta con qualsiasi look. Inoltre, uno degli aspetti più interessanti delle scarpe bianche è che, grazie al colore chiarissimo, sono ideali per l’estate. Non solo per illuminare, ma anche per riflettere la luce solare, aiutando a mantenere i piedi molto più freschi ed evitando che si surriscaldino.

Scarpe bianche, il metodo per farle brillare come nuove

I vari tipi di scarpe bianche, a prescindere dal tessuto e dal modello scelto, richiedono una certa cura per far si che esteticamente mantengano quel colore luminoso e soprattutto pulito. L’unico difetto di queste calzature si può dire possa essere proprio questo: si sporcano molto velocemente.

Essendo un colore chiaro, qualsiasi piccola sfregatura, passaggio su determinati terreni, schizzi e così via, si vedranno subito, per questo richiedono una certa attenzione e manutenzione per proteggerle. Il fatto che si possano sporcare però è normale, anche nei luoghi più puliti, purtroppo è possibile che man mano le scarpe possano presentare delle macchie, dovute anche solo dall’accumulo della polvere.

Per questo motivo un passaggio fondamentale è quello di tenerle sempre pulite. Spesso, se sono molto sporche, per alcune scarpe è possibile ricorrere al lavaggio in lavatrice, separando il corpo della scarpa da lacci e suole. In questo caso potresti inserire nel cestello anche una sacca di tessuto per ridurre i colpi o un asciugamano vecchio, e aggiungere nel cestello del bicarbonato per favorire lo sbiancamento.

In alternativa potrai farlo in un altro modo ancora più semplice, armandoti semplicemente di sapone giallo e di una spazzola. Questo sapone ha una formula molto delicata ma efficace e detergente, in grado di rimuovere macchie, sporco, impurità, ecc. senza danneggiare in alcun modo le scarpe. Inoltre si tratta di un prodotto ecologico ma soprattutto economico. Per pulire le calzature con tale metodo ti basterà applicare del sapone sulle setole della spazzola, immergendola in una bacinella d’acqua calda insieme alle scarpe.

Successivamente dovrai iniziare a strofinarle in modo energico mentre sono in ammollo, insistendo soprattutto sulle parti da sgrassare. Una volta insaponate le scarpe e strofinato per bene il sapone su di esse, lascia agire il tutto per qualche minuto. Dopo l’attesa, risciacquale per rimuovere i residui di sapone e strofinale poi con un panno umido in microfibra. Lasciale asciugare all’aria senza metterle a contatto diretto col sole (così da proteggere il colore) e vedrai che appariranno come nuove. Il metodo può essere utilizzato anche con altre paia di scarpe.