Non il classico gelato: queste palline dal cuore tenero sono un trionfo di golosità perfette per grandi e piccini, ricetta semplicissima

In estate, il gelato è già goloso di suo ma con questa ricetta si passa al livello successivo: palline di gelato dal cuore tenero.

Cosa c’è di meglio di un fresco gelato per rinfrescare le calde giornate estive? È il dolce più consumato della stagione, a casa e fuori casa. C’è in tantissimi gusti, alla frutta o al cioccolato e addirittura si può anche preparare in casa con tantissime ricette alla portata di tutti e senza avere una gelatiera. Insomma, il gelato è forse il dolce più amato da tutti, grandi e piccini.

C’è un gelato che rievoca l’infanzia di molte persone: palline gelato dal cuore tenero o il meglio conosciuto gelato Bomboniera. Diversi anni fa si potevano acquistare queste “bomboniere” al bar ma ora non sono più in commercio. Eppure, per fortuna, sono facilissime da preparare in casa dato che occorrono solo due ingredienti per realizzarle (e che di solito si hanno già in dispensa).

La ricetta delle palline gelato dal cuore tenero: golose, facili e veloci

Questo sarà il dolce che accompagnerà gli ultimi giorni di estate e che piacerà a grandi e piccini. Il gelato fa un passo avanti in questa ricetta perché viene arricchito dal cioccolato fondente fuso sopra, che cade a colata. Poi, solidificandosi, nasconderà un cuore tenero di panna montata.

Gli ingredienti per le palline gelato dal cuore tenero sono:

400 g di gelato alla panna (400 ml di panna fresca liquida e 250 g di latte condensato)

cioccolato fondente

La preparazione delle palline ricoperte di cioccolato fondente:

Per preparare il gelato alla panna, inserire la panna fresca liquida non zuccherata in un contenitore e montarla con le fruste elettriche. Unire il latte condensato alla panna montata, montando dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Mettere il composto in una ciotola e poi in freezer per 4 ore, mescolandolo ogni 30 minuti circa per evitare che si formino cristalli di ghiaccio. Mescolarlo con un cucchiaio per farlo diventare cremoso. Creare delle palline usando le mani umide di acqua. Mettere tutte le palline di gelato su un piatto con carta forno e porle nel freezer per almeno 2 ore in modo che si ghiaccino. Spezzettare il cioccolato fondente e aggiungerlo in una ciotola. Farlo sciogliere a bagnomaria o in microonde. Lasciar intiepidire il cioccolato fondente fuso. Versare le palline di panna nel cioccolato e poi passarle subito sulla carta da forno. Il cioccolato fondente si indurirà a contatto con le palline di gelato dal cuore tenero.

Le palline di gelato dal cuore tenero sono pronte. Si conservano per una settimana intera in freezer anche se andranno a ruba subito, come dopo pranzo o a merenda oppure per concedersi un momento dolce e rinfrescante a qualsiasi ora della giornata.