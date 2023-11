Non il classico ai funghi: il risotto di Benedetta Parodi è il capolavoro autunnale per tutta la famiglia

Il risotto è un piatto che si può condire come si preferisce: da provare la versione autunnale di Benedetta Parodi.

Il risotto si può condire come si preferisce ma di certo fra quelli più famosi c’è il risotto con i funghi oppure ai frutti di mare. Una versione più autunnale è di sicuro quella proposta da Benedetta Parodi.

Pochi ingredienti, protagonista un ortaggio di stagione ed il risultato è assicurato. Non il solito risotto banale ma un piatto saporito e gustoso, perfetto per il periodo autunnale.

La ricetta del risotto di Benedetta Parodi

Per preparare il risotto autunnale di Benedetta Parodi occorreranno pochi ingredienti: zucca, gorgonzola, scalogno e parmigiano. I due protagonisti, zucca e gorgonzola, si sposano perfettamente insieme.

Gli ingredienti per preparare il risotto zucca e gorgonzola di Benedetta Parodi sono:

300 g di riso Arborio

400 g di zucca

200 g di gorgonzola

1 scalogno

vino bianco

brodo vegetale

rosmarino

Parmigiano

olio

sale

Procedimento:

Tagliare lo scalogno e aggiungerlo in una padella con dell’olio per farlo stufare (attenzione a non farlo bruciare). Tagliare la zucca a pezzi piccoli in modo che in cottura possa quasi sciogliersi. Aggiungere la zucca nella padella e farla rosalare con lo scalogno. Aggiungere il riso nella padella così che inizi a tostare. Salare e, se si preferisce, sfumare con del vino bianco. Quando sarà completamente evaporato si potrà procedere con la ricetta. Aggiungere a poco a poco il brodo vegetale in modo che il riso possa cuocere piano piano. Mettere un rametto di rosmarino e, non appena il riso sarà cotto, aggiungere il gorgonzola. Continuare ad aggiungere sempre il brodo perché il risotto non dovrà mai asciugare ma avere sempre una consistenza brodosa. A fuoco spento, se si gradisce, aggiungere del Parmigiano.

Il Parmigiano finale è opzionale: si può anche gustare il risotto con l’unico formaggio protagonista, ovvero il gorgonzola. In alternativa al gorgonzola va molto bene anche il taleggio. Questo risotto è perfetto per il periodo autunnale: di solito la zucca già si utilizza per preparare questo piatto (o tante altre preparazione proprie della stagione) ma sposata con il gorgonzola, un formaggio dal carattere deciso, assume tutto un altro sapore.

La ricetta è molto semplice e veloce e risolve tutte le situazioni in cui si è a corto di idee su cosa cucinare, ad esempio quando ci sono ospiti. Ecco, con questo piatto il figurone è assicurato!