Non i soliti straccetti di pollo: cremosissimi e aromatici, questi si preparano con limone e un ingrediente speciale

Straccetti di pollo con limone e un ingrediente speciale: la ricetta cremosissima e aromatica da non perdere.

Il pollo è una carne bianca molto versatile e amata da grandi e piccini ma anche da chi è a dieta e segue un regime alimentare più ferreo. Si può cucinare in tantissimi modi in base al taglio che si userà: pollo intero con le patate, fette di petto di pollo in padella, cotolette di pollo. Insomma non c’è limite a come si possa cucinare questa carne.

Non servono tanti artifici per impreziosire questa carne che è già molto buona così, anche condita semplicemente con sale e olio. Però c’è un modo sfizioso di preparare il pollo facendolo a straccetti che si possono condire in tantissimi modi. Una ricetta classica è quella degli straccetti di pollo con il limone (tipo scaloppine al limone) ma si può aggiungere un ingrediente speciale per dare al piatto quel tocco in più.

Gli straccetti di pollo cremosissimi e aromatici con limone e un ingrediente speciale

Gli straccetti di pollo sono un secondo veloce che si può preparare quando si è a corto di idee (e di tempo) ma anche per presentare un piatto non banale agli ospiti durante una cena. In pochi minuti si otterrà un piatto da leccarsi baffi con un ingrediente segreto, il miele, che smorzerà l’acidulo del limone e darà alla carne un contrasto dolciastro ma non stucchevole, di sicuro effetto.

Gli ingredienti per preparare gli straccetti di pollo con limone e miele:

4/6 petti di pollo

4 cucchiai di farina

1 cucchiaio di miele

1/2 bicchiere di vino bianco

sale q.b.

rosmarino q.b.

olio q.b.

Procedimento:

Tagliare i petti di pollo a pezzetti per creare gli straccetti da infarinare. In una padella versare l’olio e farlo riscaldare. Poi aggiungere gli straccetti di pollo che devono cuocere per bene. Tenere il fuoco a fiamma vivace per alcuni minuti per dorare la carne che deve creare la caratteristica crosticina del pollo. Per una cottura ottimale e uniforme, girare spesso gli straccetti e salare a piacere. Quando sono rosolati, aggiungere il vino bianco e il limone spremuto. Dopo qualche minuti aggiungere il miele. Girare gli straccetti di pollo usando una spatola e farli asciugare. Spegnere il fuoco e guarnire con il rosmarino.

Gli straccetti di pollo con limone e miele sono pronti per essere gustati già caldi o si possono servire tiepidi. Si può completare il piatto con dell’insalata o un contorno di patate per un pranzo o una cena nutriente, gustosa e leggera.