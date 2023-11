Non i soliti broccoli: questi bocconcini sono croccanti fuori e teneri dentro, sfiziosissimi e a prova di bimbo

Se i broccoli bolliti non fanno furore a tavola, niente paura: questi bocconcini semplici e sfiziosi lasceranno tutti molto felici.

Si sa che riuscire a far mangiare le verdure ai più piccoli è un’impresa titanica non da poco. Ma non solo. Non è ancora chiaro perché i bambini abbiano una sorta di avversione naturale per i broccoli, fatto sta che basta pronunciare la parola “broccoli” per far sì che mettano il broncio. E se da una parte è una reazione più che normale – nulla batte le patatine fritte – dall’altra mangiare le verdure è di fondamentale importanza.

Cosa fare allora per far sì che i tuoi bimbi mangino i broccoli con gusto? Niente di più semplice in realtà. Ti basta preparare a cena questi morbidissimi e sfiziosi bocconcini di broccoli. Non solo i piccoli li adoreranno, ma ti chiederanno di fare anche il bis talmente sono gustosi e teneri. Non ci resta adesso che scoprire la ricetta insieme!

Bocconcini di broccoli e patate: mangiare le verdure non è mai stato così divertente e gustoso!

Se non hai le uova a casa, puoi usare come addensante anche la più “semplice” acqua, magari con un po’ di farina o maizena, il risultato sarà sempre strepitoso.

Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Ingredienti

80 grammi di patate

100 grammi di broccoli cotti

1 uovo

Pane grattugiato o pangrattato q.b.

1 cucchiaio di formaggio grattugiato (come parmigiano, provola o pecorino)

Sale q.b.

Preparazione

Per prima cosa, per preparare i nostri bocconcini, prendi le patate, lavale e poi falle bollire fino a che non saranno morbide, poi sbucciale e mettile in una ciotola. Dopo aver pulito e lavato i broccoli, lessali con un po’ di olio in padella e il coperchio chiuso: saranno pronti quando saranno teneri. Una volta pronti, versali nella stessa ciotola con le patate. Adesso, riprendi la ciotola con le patate e i broccoli, schiacciali e poi aggiungi l’uovo, il formaggio e 4/5 cucchiai di pane grattugiato. La consistenza che dovrai ottenere dovrà essere densa e soda sì, ma sempre morbida. A questo punto, preleva un po’ di impasto con le mani e forma dei bocconcini da passare nel pane grattugiato. Ora non ti resta che sistemare i bocconcini su una teglia precedentemente rivestita con carta forno, oliare per bene e infornare per 15-20 minuti al massimo a 180/200 gradi. Quando saranno belli dorati, i tuoi bocconcini saranno pronti!

Consiglio extra: per rendere i tuoi bocconcini ancora più invitanti, puoi anche aggiungere quando formi i bocconcini dei dadini di formaggio all’interno.