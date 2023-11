Non è semplice stare con loro: questi segni zodiacali dubitano sempre del proprio partner

Intraprendere una relazione con questi segni zodiacali non è per nulla semplice: dubitano sempre del proprio partner.

Per quanto l’amore debba essere un sentimento che elevi l’animo umano alla scoperta di emozioni forti che ci facciano stare bene con l’altra persona, per alcuni segni zodiacali il dubbio spesso ha la meglio su tutto il resto rendendo persino una giornata di sole la tempesta serena che lascio spazio solo a paure e recriminazioni.

E sono ben sei i segni zodiacali che spesso e volentieri si trovano immersi nel mare dello scetticismo quando si tratta di questioni di cuore. Per i nati sotto questi segni, infatti, è pressoché impossibile fare a meno di mettere in discussione l’autenticità delle loro relazioni perché sono alla costante ricerca di conferme che a lungo andare possono anche stancare il partner. Ma quali sono i segni in questione?

I sei segni zodiacali che non ce la fanno proprio a non dubitare del proprio partner

GEMELLI

Per quanto questo segno sia estroverso, socievole e capace di stringere amicizia con chiunque, la sua doppia natura lo rende incline a pensare troppo, mettendo costantemente in discussione le intenzioni dietro ogni parola e azione del proprio partner. E così, anche un semplice messaggio diventa motivo di indagine per i Gemelli, pronti sempre ad analizzare il significato e lasciando spazio al dubbio.

VERGINE

Segno analitico per eccellenza, nella stragrande maggioranza dei casi la Vergine applica la sua natura meticolosa alle sue relazioni. Ogni dettaglio viene esaminato attentamente, dal tono della voce di un partner ai tempi di risposta. Tuttavia, questa costante analisi è altamente controproducente: i nati sotto questo segno, infatti, lottano per mettere a tacere la voce fastidiosa che li spinge a cercare la perfezione nell’amore, ma non ci riescono.

SCORPIONE

È forse a causa della sua natura intensa e appassionata se lo Scorpione si trincera dietro ai suoi sentimenti e li custodisce ferocemente al punto da mettere uno scudo protettivo tra sé e il resto del mondo. Eppure, questa condotta è terreno fertile per il dubbio. Il profondo legame con le proprie emozioni, infatti, porta questo segno a mettere in dubbio la sincerità dei sentimenti del partner, anche quando non c’è motivo.

CAPRICORNO

Il Capricorno si avvicina all’amore in maniera del tutto pragmatica, valutando le prospettive a lungo termine. Non esiste, insomma, che questo segno vada all’avventura, deve sapere che i suoi sentimenti sono ben investiti. Questa praticità però a lungo andare può portare a dubitare della propria relazione. I nati sotto questo segno, infatti, potrebbero trovarsi a chiedersi se il loro partner condivida la stessa visione per il futuro o meno.

ACQUARIO

La paura di perdere la propria individualità può spingere l’Acquario a mettere in dubbio l’autenticità dell’amore del proprio partner, anche nelle relazioni serie e stabili. I nati sotto questo segno, infatti, ci tengono alla propria libertà e indipendenza sopra ogni cosa, motivo per cui se si sentono in gabbia o credono di star dipendendo da qualcun altro, mettono in dubbio tutto per il bene della propria persona.

PESCI

I Pesci sono i sognatori dello zodiaco e non possono non nutrire visioni idealistiche anche dell’amore, il sentimento che più di tutti permette di fantasticare. Tuttavia, quando la realtà non si allinea alle fantasie dei Pesci, sono guai. Un semplice disaccordo o un momento di imperfezione potrebbero suscitare sospetti: i nati sotto questo segno combattono sempre tra i loro sogni e gli aspetti tangibili delle loro relazioni e desiderano un amore da favola sopra ogni cosa.