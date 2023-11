Non ce la fanno proprio a vedere il bicchiere mezzo pieno: sono i segni più cinici dello zodiaco

Questi segni zodiacali non riescono ad essere ottimisti nemmeno sotto tortura! Ecco quali sono e il motivo di tutto questo cinismo.

Vedere il bicchiere mezzo pieno nella vita è un’arte riservata a pochi eletti. Tantissime persone proprio non ci riescono e tendono così a risultare cinici e insensibili, quando in realtà possono esserci tantissime ragioni per cui una persona nella vita non riesce a vedere rosa davanti a sé. Non possiamo sempre dare la colpa alle stelle, ma in questo caso, forse, un po’ sì.

Ci sono alcuni segni zodiacali, infatti, che proprio di natura non riescono ad essere ottimisti, a vedere la parte positiva delle cose e tendono ad indossare una maschera di freddezza e cinismo che a molti può risultare strana, persino fastidiosa. Ma come in tutte le cose, c’è sempre un risvolto della medaglia e un motivo che vale la pena di approfondire per cui le persone sono come sono.

I segni più cinici dello zodiaco sono loro: non riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno

Questi segni tendono a risultare freddi, proprio per il loro modo di affrontare la vita: aspettandosi sempre il peggio per poi, magari eventualmente, stupirsi in positivo. Anche questa è una tecnica come altre per evitare le delusioni, che magari sono state tante. Mai giudicare un libro dalla copertina!

Difficile trovare una descrizione più calzante di così per il segno dello Scorpione: apparentemente cinico e disilluso, non in grado mai di stupirsi di nulla e di gioire delle cose che gli capitano. Ma non è affatto così: lo Scorpione è sicuramente un segno diffidente e chiuso, un po’ misterioso e che tende a stare sulle sue, ma è anche un segno che sente e prova profonde emozioni dentro di sé, spesso talmente forti e dilanianti ma doverle mascherare con il cinismo.

Nemmeno il bicchiere del Capricorno è mai mezzo pieno. Questo segno di terra tende di natura al pessimismo, ha paura di affidarsi agli altri e alle cose e si ricorda sempre di quando, erroneamente, si è lasciato andare ed è andato tutto male. Vedi che valeva la pena essere chiusi e cinici e fuggire da tutto? Non sempre, cari Capricorno. A volte, vedere le cose con positività non vuol dire illudersi, ma viversela con un po’ più di leggerezza.

Non riesce proprio ad accettare il mondo così com’è il segno dell’Acquario. Il suo cinismo deriva dalla sua forte natura critica e il suo continuo pensare ed arrovellarsi su tutti i mali di questo mondo, che sono tanti e non tutti li possiamo certo risolvere noi. L’introspezione è sacrosanta, ma a volte occorre anche lasciare correre.