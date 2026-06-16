Non aspettare che puzzino: ogni quanto cambiare le lenzuola in estate

In estate, il corpo suda anche di notte, anche se non ce ne accorgiamo. Il sudore è composto per il 99% da acqua, ma contiene anche sali minerali, urea e tracce di grassi. Questi composti, assorbiti dalle lenzuola, creano un ambiente caldo e umido ideale per la proliferazione di acari, batteri e funghi.

Un lenzuolo non cambiato per più di una settimana in estate può contenere fino a 2-3 grammi di cellule morte, sudore e sebo.

Non è solo una questione estetica: la pelle, a contatto con queste sostanze, può irritarsi, arrossarsi e sviluppare piccole eruzioni cutanee. Inoltre, l’accumulo di acari (che si nutrono di cellule morte) può scatenare allergie e disturbi respiratori, soprattutto in chi è già predisposto. L’errore più comune è pensare che basti aerare il letto per mantenere le lenzuola pulite. L’aria riduce l’umidità, ma non rimuove lo sporco.

La regola dei 3-4 giorni: perché in estate la frequenza ideale è più alta che in inverno

In inverno, le lenzuola si cambiano ogni 7-10 giorni. In estate, la frequenza va ridotta a 3-4 giorni. La ragione è semplice: il sudore e il calore accelerano la formazione di batteri e cattivi odori. Se si suda molto (ad esempio nelle notti afose o se si dorme senza aria condizionata), si può arrivare a cambiarle ogni 2-3 giorni. Per chi ha la pelle sensibile o soffre di acne, la frequenza ideale è ogni 3 giorni, per evitare che i batteri si accumulino e aggravino le imperfezioni.

I bambini piccoli, che sudano molto e trascorrono molte ore a letto, richiedono un cambio più frequente, anche ogni 2 giorni. La federa del cuscino, in particolare, va cambiata ancora più spesso: il viso è la parte più esposta a sudore e sebo, e una federa non cambiata per una settimana può contenere più batteri di un pavimento. La regola pratica è: se il lenzuolo ha un odore stantio o appare leggermente umido al tatto al mattino, è già ora di cambiarlo.

Come allungare la vita delle lenzuola senza sacrificare l’igiene (e il trucco del cotone leggero)

Per ridurre la frequenza dei cambi senza compromettere l’igiene, si può adottare un piccolo accorgimento: usare un lenzuolo di cotone leggero (tipo percale o lino) che traspiri meglio e asciughi più velocemente. I tessuti sintetici (poliestere, microfibra) trattengono il calore e l’umidità, peggiorando la sudorazione. Un’altra abitudine utile è rifare il letto solo dopo che si è asciugato: al mattino, lascia le lenzuola scoperte per almeno 30 minuti prima di sistemarle, per far evaporare l’umidità notturna. Se hai più set di lenzuola, puoi cambiarle più spesso senza dover fare lavaggi ogni giorno. In estate, lavale a 40-60°C con un detersivo delicato, evitando l’ammorbidente (che può ridurre la traspirabilità del cotone). E se la notte è stata particolarmente calda e sudata, non aspettare il giorno giusto per cambiarle: fallo subito. Il sonno è più importante delle lenzuola pulite, e nessuna pigrizia vale una notte insonne a causa di un’eruzione cutanea o di allergie. E la prossima estate, ricorda: un cambio in più è un gesto di salute. Non di ossessione.