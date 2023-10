Niente tocchi di colori e fantasie: per questo autunno i cappotti avranno una sola tonalità

La stagione autunnale 2023 riporta in voga il capospalla cult, ma eliminando tutte le nuances tipiche della stagione: il colore è uno solo

Quella appena trascorsa non è stata una delle estati più corte della storia. Gli strascichi del calore fuori dal comune che si è fatto sentire nei mesi precedenti fanno godere ancora di giornate soleggiate e tiepide. Ma nonostante gli amanti del caldo ne approfittino per le ultime passeggiate al mare, l’autunno ormai è sta entrando nel vivo. Arrivano le foglie rossastre sugli alberi, che avvolgono il clima e la moda, in una nuova atmosfera.

Proprio come il cambiare del periodo infatti, il guardaroba si adegua inevitabilmente portando con sé tutte le caratteristiche più tipiche della stagione. Se può sembrare ancora troppo presto per cedere a maglioni e giubbotti pesanti, non lo sarà invece per sfoderare il capo immancabile dei mesi autunnali. Il cappotto regnerà sovrano anche nel 2023-2024, lo confermano le passerelle.

Come avviene puntualmente nell’alternarsi delle tendenze però, anche il capospalla per eccellenza si adegua e si rinnova proponendosi in una veste quanto mai classica e sobria. Le proposte che arrivano dall’haute couture sono infinite e spaziano tra lunghezze, vestibilità e accessori. Ma una regola, a quanto pare, ci sarà ed è quella di dire addio ai colori classici del periodo. É il momento di (ri)dare il benvenuto al total black.

Addio ai cappotti colorati: la tendenza autunno 2023-2024 è il total black

É il colore dell’eleganza e della formalità per eccellenza, quello con cui “non si sbaglia mai”. Il motivo è molto semplice: il nero non impone complessi abbinamenti e non si fa notare “gridando” per essere guardato. Eppure è proprio quella, la nuance più cupa e austera di tutte, a continuare a preservare il suo fascino immutato nel corso degli anni. Sarà per questo che la moda dell’autunno 2023-2024 non ha alcun dubbio: il total black regnerà sovrano.

Almeno per quest’anno dunque, i cari vecchi cappotti color cammello dovranno restare a riposo nell’armadio, magari in attesa di una prossima ondata di novità. Lo stesso può dirsi per i beige, i grigi, i blu e i rosa, senza considerare i più sfrontati rossi, verdi o gialli. Le fantasie? Neppure a parlarne, non è di certo questo il periodo di sfoggiare il proprio amato tartan. Piuttosto è il caso di optare per quel classico che vestirà dalla prima brezza fresca con stile ed eleganza.

Questo però, non significa rinunciare ad un tocco di personalità. I cappotti total black proposti da Balenciaga, Tove e McQueen ad esempio, giocano le lunghezze esagerate che raggiungono la caviglia e con le vestibilità oversize. Lo stesso non può dirsi per Elie Saab, che ha proposto in passerella una versione molto più femminile sul modello trench con cintura in vita. Per chi non ama passare inosservata poi, spazio a bottoni gold (magari uno diverso dall’altro come quelli di Schiaparelli), o a ricami, decorazioni e dettagli. Insomma, il cappotto nero dell’autunno non sarà sicuramente sinonimo di noia.