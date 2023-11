Nicolas Maupas, chi è: età, fidanzata, lavoro, carriera, vita privata e Instagram

Nicolas Maupas è l’attore italo-francese che sta facendo parlare molto di sé, grazie a “Mare fuori” e a “Un professore”: tutto su di lui

Salito alla ribalta grazie a due serie targate Rai (Un professore e Mare Fuori) che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, Nicolas Maupas, nonostante la giovane età è già un volto affermato del panorama italiano.

La grande occasione e il successo, quasi planetario, arrivano nel 2019 quando viene scelto per essere uno dei protagonisti della serie Mare Fuori, dove interpreta Filippo Ferrari. Presto ritornerà sul piccolo schermo, a partire dal 16 novembre, per vestire i panni di Simone Balestra nella serie Rai Un Professore 2. Di seguito, scopriamo le sue esperienze passate professionali e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Nicolas Maupas: vita privata, carriera, età e fidanzata dell’attore di Un Professore e Mare Fuori

Nicolas Maupas è molto giovane: è nato a Milano il 29 ottobre 1998. La madre, milanese, di origine siciliana da parte di padre, è una giornalista, il padre, di origine francese, arrivato a Milano negli anni Settanta, è un grafico pubblicitario. Grazie a questo il giovane attore parla fluentemente sia italiano che francese, entrambe lingue madri.

Si diploma al liceo classico e inizia fin da subito ad appassionarsi al mondo dello spettacolo, studiando prima tecnica e scena al fACTORy 32 di Milano con Michael Rogers e poi recitazione all’Accademia 09 di Milano dal 2017. Partecipa anche a numerosi seminari accademici con professionisti della recitazione. La passione per il cinema è nata fin da bambino guardando molti film insieme alla madre.

Nel 2019 per Nicolas arriva la grande occasione con la serie di Rai 2 Mare Fuori, ambientata all’IPM di Napoli, che porta il 23enne alla popolarità e al successo. Il suo personaggio Filippo Ferrari diventa velocemente uno dei più amati dal pubblico. Il giovane attore riesce ad ampliare la propria carriera prendendo parte anche ad altri progetti a iniziare dalla serie Nudes, per poi passare a Un professore nel 2021 e a Sotto il sole di Amalfi nel 2022. Nello stesso anno, ha recitato nelle serie Sopravvissuti e Odio il Natale. Alla 79esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia si aggiudica il premio Next Generation Award come miglior attore rivelazione 2022.

Debutterà sul grande schermo con il film La bella estate, presentato in anteprima al Festival di Locarno 2023. Tra gli altri suoi progetti c’è la seconda stagione di Un professore e una nuova serie, ancora diretta da Carmine Elia, dal titolo Noi siamo leggenda. Per quanto riguarda la vita privata di Nicolas Maupas, in passato è stato fidanzato con una collega attrice: Ludovica Coscione. In molti in passato hanno assicurato che fosse fidanzato con la collega Valentina Romani, ma ad oggi entrambi gli attori hanno sempre smentito la notizia continuando a professarsi solo ottimi amici.