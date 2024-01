Negli anni ’90 fece perdere la testa agli italiani, poi l’oblio: cosa fa oggi? | Jerry Calà la fece recitare al cinema

Donne bellissime il mondo dello spettacolo italiano ce ne ha regalate tantissime. Quella di cui parliamo oggi ha fatto perdere la testa agli italiani negli anni novanta, poi il calo di notorietà improvvisa.

La showgirl è finita nella lunga lista di meteore vip che hanno vissuto momenti di gloria ma che poi hanno dovuto cedere il passo.

Samantha De Grenet, ascesa e discesa

Tutti ricordano Samantha De Grent splendida conduttrice e showgirl nata a Roma il 9 novembre del 1970. Nata da una famiglia aristocratica a soli 14 anni viene scoperta da Riccardo Gay il proprietario di una nota agenzia di modelle.

Partecipa così a Fotomodella dell’anno e non c’entra la vittoria solo perché non ha ancora compiuto 15 anni, quell’edizione sarà vinta da Francesca Romana Longo. Quel concorso però le apre le porte della moda.

Dal 1987 partecipa a tutte le edizioni di Notte sotto le stelle dove tornerà con altre vesti dal 1993 al 2003. Nel 1992 è presente nella sigla di Svalutation programma Rai 1 di Adriano Celentano.

Nel 1993 Italia 1 le assegna il ruolo di inviata per Modapolis e da quel momento Samantha non si ferma più partecipando a un programma dietro l’altro. Il 1995 la vede protagonista anche al cinema, attrice nel film Ragazzi della notte di Jerry Calà.

La De Grenet reciterà poi solo in tv in un episodio de I misteri di Cascina Vianello e in tre di Cuori rubati.

Nel 2000 su Italia 1 la vediamo addirittura in cinque show differenti e gli italiani la amano. Dopo la partecipazione a La Talpa del 2004 però si eclissa un po’ la sua stella.

Che fine ha fatto la showgirl?

Dopo cinque anni di silenzio nel 2010 Samantha De Grenet è tornata in scena come giurata allo Zecchino d’oro per poi ripresentarsi come concorrente nel 2017 a L’Isola dei Famosi.

Nel 2012 ha scritto anche il suo primo libro dal titolo Adesso parlo io! La parola ai bambini edito da Edicart.

Tra il 2014 e il 2016 l’abbiamo vista attrice in due videoclip e cioè Siediti qui di Luca Seta e Solo con te di Marco Santilli.

In questi ultimi anni ha partecipato anche al Grande Fratello Vip e ad Avanti un altro! Pure di sera come concorrente. Non è riuscita però a ripetere il successo degli anni precedenti finendo per essere considerata una nota meteora.

Vedremo se prima o poi il piccolo schermo le darà nuovamente la possibilità di farsi ammirare per la sua bellezza e non solo.