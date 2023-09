Né con pollo né con peperoni: le vere fettuccine Alfredo sono tutte italiane e si fanno solo così: bontà allo stato puro

Ecco la ricetta delle vere fettuccine Alfredo: il piatto tipico italiano dal sapore unico che si fa solo in un modo, scopri quale.

Le fettuccine Alfredo sono un piatto iconico della cucina italiana, ma spesso è stato rivisitato: esistono, infatti, in giro per il mondo, delle versioni completamente diverse dall’originale. Spesso vengono inclusi ingredienti come pollo e peperoni, ma le vere fettuccine Alfredo sono caratterizzate da pochi e semplici ingredienti, ma di alta qualità.

In questo articolo si trova la ricetta delle vere fettuccine Alfredo, per un sapore autentico e lontano dalle imitazioni.

Le vere fettuccine Alfredo: un sapore tutto italiano

Le vere fettuccine Alfredo sono un piatto tipico della tradizione culinaria italiana e fanno parte della dieta mediterranea da più di 100 anni. Nate nel 1900 dal ristoratore romano Alfredo Di Lelio, sono diffuse soprattutto negli Stati Uniti, ma vengono molto apprezzate in tutto il mondo. Una variante molto diffusa prevede l’uso di pollo e peperoni, ma è questa l’autentica ricetta:

Ingredienti per 4 persone:

400 g di farina 00

4 uova di medie dimensioni

80 g di burro

80 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

Sale fino e pepe nero q.b

Come preparare la pasta fresca:

Setacciare la farina 00 in una ciotola e aggiungere le uova. Mescolare bene gli ingredienti, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dopo aver spolverato un po’ di farina, trasferire l’impasto sul piano di lavoro. Continuare a lavorare l’impasto fino a che la superficie non diventa liscia (se necessario, si può aggiungere ancora un po’ di farina). Ora si può procedere dando la forma all’impasto, aiutandosi con le mani. L’impasto poi andrà avvolto nella pellicola e lasciato riposare per 30 minuti, a temperatura ambiente. Trascorso il tempo necessario, l’impasto va diviso in 4 parti. Ogni parte va lavorata una alla volta, mantenendo gli impasti restanti coperti con la pellicola, per evitare che prendano aria e si secchino. Stendere tutti gli impasti con il mattarello o utilizzando una macchina per la pasta, fino a raggiungere lo spessore desiderato. Tagliare la pasta a strisce di circa 2 cm e arrotolarle, per formare le fettuccine. Cuocere le fettuccine in acqua bollente e salata per circa 2-3 minuti.

Come preparare la salsa:

In una padella, aggiungere del burro e farlo sciogliere a fuoco molto basso. Una volta sciolto, si può aggiungere un mestolo di acqua di cottura. Scolare le fettuccine e saltarle nella padella con il burro, aggiungendo il parmigiano grattugiato , il sale e il pepe a piacere. Servire la pasta in un piatto e godersi il suo gusto autentico e genuino!

Le vere fettuccine Alfredo non sono un piatto complesso, ma sono fatte con degli ingredienti di alta qualità. Questo piatto è un omaggio alla vera cucina italiana e questa ricetta autentica è molto distante da tante versioni anche più diffuse nel mondo. Scegliendo la versione originale si va sempre sul sicuro, conquistando parenti e amici!