Natalia Titova e Rosolino, la figlia 13enne è bellissima ed è identica al papà: eccola

Una coppia longeva, nel mondo dello spettacolo, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino festeggiano 17 anni d’amore, come ha rivelato il medesimo ex nuotatore al settimanale Nuovo. Conosciutisi (e innamorati) sulla pista da ballo nel dancing show di Milly Carlucci, da quel momento non si sono più lasciati. Il dardo di Cupido ha colpito sebbene il campione sportivo abbia ammesso di averla: “già puntata un anno prima” (della sua partecipazione a Ballando con le Stelle ndr). La qualità che più lo ha attratto? Il rigore.

Ora più uniti che mai e diversi scatti lo testimoniano. Insieme rappresentano una meravigliosa famiglia felice accanto alle loro figlie. In tal merito, recentemente, trapelata una foto che immortala la primogenita vicino a suo padre. La stretta affinità estetica è balzata subito all’occhio, notata anche dai fan. Difficile distinguerli, quel sorriso nonché l’espressività che entrambi manifestano sui rispettivi volti denotano una sola certezza: Massimiliano e la sua bambina Sofia Nicole sono due gocce d’acqua.

Natalia Titova e Rosolino, la figlia 13enne conquista il web: è uguale al papà

L’insegnante e l’allievo, tanti anni fa. Adesso, compagni di vita inseparabili. Un rapporto solido costruito nel tempo anche se, tuttora, l’ex ballerina del programma ha dichiarato, durante un’intervista per lo show Nei Panni Tuoi, da Mia Ceran: “non mi fido di lui“. Una confessione che scotta e così preferisce spiegare: “nell’edizione in cui è venuto Massimiliano ci sono state tante ragazze bellissime, lo vedevo camminare nei corridoi, faceva il farfallone con tutte“. All’inizio tanti dubbi ma poi è subentrata la certezza, almeno per ora.

Dalla loro unione due meravigliose figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Ebbene, la prima ha compiuto, da poco, tredici anni e papà Max, per la speciale ricorrenza, avrebbe pubblicato uno scatto che pone in evidenza la personalità radiosa della sua piccola, identica a lui: “auguri, 13 anni d’amore” così riporta la didascalia. La somiglianza è incredibile: lineamenti del viso identici, persino lo sguardo. Bella come il sole, qualcuno commenta, riservandole i più sinceri auguri di buon compleanno.

Altrettanti non rinunciano a rilasciare le proprie opinioni tra cui quello più noto e apprezzato: “siete uguali“. Una piccola grande donna, in erba, con i suoi sogni e aspirazioni. Chissà, magari seguirà le orme paterne – già Rosolino è orientato a farle conoscere lo sport, nel complesso, specialmente i valori di cui è intriso – oppure una ballerina prodigiosa, proprio come mamma Natalia. Infine, potrebbe decidere in base alle sue personali inclinazioni, seguendo solamente il suo cuore.