Cold Make-Up: il trucco perfetto per Natale. Ce lo racconta l’influencer Natalia Paragoni

Natalia Paragoni, mamma ed influencer, ci ha spiegato come realizzare il Cold Make-Up, il trucco perfetto per questo dicembre e anche per Natale. Scopriamolo insieme!

Natalia Paragoni è una influencer, nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Scese le scale per conquistare il tronista Andrea Zelletta e ce la fece.

I due stanno tuttora insieme e hanno anche una fantastica bambina di nome Ginevra.

Nel suo tempo libero, Natalia, si diverte nel raccontare della sua vita ai suoi followers e rivela anche qualche trucchetto di stile.

Eccola alle prese con il Cold Make-Up, il trucco più copiato di questo dicembre! Guance rosse e occhi in primo piano in attesa del Natale che sta per arrivare.

Scopriamo insieme come realizzarlo!

Natalia Paragoni ed il Cold Make-Up: ecco come farlo!

Il Cold Make-Up è un trucco perfetto per dicembre e Natale. Questo tipo di make-up risulta molto naturale e dona al viso un effetto rosato e lucente, proprio come se avessimo preso freddo uscendo di casa.

A raccontarci come realizzare questo trucco ci pensa l’influencer Natalia Paragoni con il suo nuovo video della playlist “La vita secondi Nati“.

Tutorial:

1) Per prima cosa, è importante detergere a fondo il proprio viso. Natalia consiglia di iniziare con una buona skin care così da ottenere un risultato molto più naturale. I prodotti che lei usa sono tutti del marchio Rhode.

Una volta stesi, lascia che la pelle assorba e poi passa al secondo passaggio.

2) E’ arrivato il momento del fondotinta. Scegli la tonalità che più si avvicina al tuo tipo di carnagione e stendi bene il prodotto.

Mi raccomando: applica poco prodotto e opta per un fondotinta leggero. L’influencer ha scelto di stendere un prodotto firmato Shiseido e lo ha fatto assorbire con la spugnetta viso.

3) Per ottenere un effetto migliore, applica il correttore sulle tue occhiaie e sulle imperfezioni del viso. Nel tutorial, Natilia utilizza un prodotto di Make Up Forever.

4) Momento sopracciglia con il fissante sop della Grande Cosmetic. Aiutati con lo scovolino e pettina in su le tue sopracciglia.

5) Passiamo agli occhi. In questo caso abbiamo due possibilità: si può scegliere di stendere un prodotto chiaro, quasi bianco, perlato e poi mettere la matita bianca all’interno dell’occhio o si può applicare solo il mascara.

Se decidi di optare per la seconda possibilità, non dimenticarti di applicare un poco di illuminante sull’angolo esterno ed interno dell’occhio.

Per marcare maggiormente l’effetto volume delle ciglia, puoi decidere di applicare delle ciglia finta. Natalia le applica aiutandosi con una pinzetta e utilizza quelle della marca Sweed Beauty.

6) E’ arrivato il momento del “effetto freddo”. Prendi il blush e stendilo abbondantemente sulle gote. Non esagerare tantissimo, non vogliamo mica sembrare Heidi!

(L’influencer opta per il blush di Narsissist).

7) Passiamo alla cipria sempre di Nasissist. Questa tipologia va ad opacizzare il trucco rendendolo più luminoso.

8) Illuminante su tutto il viso, matita labbra sulla bocca e gloss per finire. Ecco che il Cold Make-Up è finito!

Otterrai un trucco davvero naturale e fresco. Puoi decidere di fare questo trucco quando vai in gita in montagna, ma anche ad un aperitivo in centro in una giornata più fredda dal solito