3 prodotti make up che non possono assolutamente mancare nel beauty case

Prendersi cura della propria pelle è uno step di bellezza fondamentale: ecco 3 prodotti da non farsi mancare nel beauty case.

Coccolare il proprio viso e la propria pelle è essenziale per prendersi cura non solo della nostra bellezza, ma anche per preservare l’epidermide, proteggendola e aiutandola a rimanere elastica, luminosa e sana. In circolazione esistono una serie di prodotti che ci aiutano a mettere in risalto la nostra naturale bellezza, andando a “coprire” i difetti ed esaltare i punti di forza. Sentirsi a proprio agio, affascinanti e sicuri di noi è un ottimo modo di affrontare le lunghe giornate e i tanti impegni che ci aspettano. Ecco allora tre prodotti di cui non possiamo fare a meno nel beauty case.

Non devono mancare nel beauty case: tre prodotti make up mast have

Il make up può essere un grande alleato quando si tratta di mettere in risalto il nostro fascino, per questo abbiamo tutti dei prodotti a cui non possiamo rinunciare quando ci trucchiamo al mattino o per un evento importante. Questi tre, in particolare, sono tra i più amati e utili, poiché ci assicurano un risultato strepitoso.

Gel per sopracciglia. Ad oggi le sopracciglia, la loro forma, la pienezza, il colore, rivestono un ruolo fondamentale per il nostro sguardo. Sono un punto focale del viso e il modo in cui le “acconciamo” può davvero trasformare i nostri occhi, mettendoli in risalto, rendendoli magnetici, felini. Esistono moltissimi gel a nostra disposizione, di prezzi e brand diversi, colorati o neutri, da scegliere a seconda delle esigenze o del tipo di pelle.

Bronzer per definire e dare luminosità. Il bronzer è un prodotto unico e valido tanto in estate quanto in inverno. Ci aiuta a scolpire i tratti, quindi a “camuffare” i difetti e mettere in luce i punti di forza. Si può anche usare al posto della terra e aggiunge un tocco di colore e luminosità al viso. Si può trovare in polvere o in crema, a seconda delle necessità e della manualità e, di solito, si tratta di un prodotto compatto comodo anche da portare con noi per un veloce “ritocco”.

Lipgloss o rossetto. Le labbra sono sempre protagoniste assolute del makeup, quale che sia la nuance che scegliamo. A volte è sufficiente truccare la bocca per apparire subito più fresche, affascinanti e sensuali. In commercio si trovano rossetti di ogni genere, dai classici in stick alle tinte labbra. Di recente spopolano quelle in astucci simili agli ombretti, con texture morbida e cremosa che si possono applicare anche con un dito. Il bello è che si tratta di un prodotto versatile che, all’occorrenza, può diventare un blush o perfino un ombretto. Il gloss, invece, aggiunge volume e illumina le labbra, irrinunciabile!