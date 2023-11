Natale sta arrivando in tavola: la ricetta del torrone al Kinder cereali da preparare per i bambini

Con l’arrivo delle festività, proponi questa ricetta perfetta per i bambini: scopri questa ricetta deliziosa del torrone al Kinder cereali.

Il periodo natalizio è in arrivo e che cosa c’è di meglio di un buon dolce a base di cioccolato? Con questa ricetta deliziosa puoi preparare un dolce speciale fatto in casa.

Scopri come creare un torrone al Kinder cereali, il dolcetto che farà brillare gli occhi dei bambini, ma che potrai condividere con tutta la tua famiglia. La cremosità del cioccolato, la croccantezza del farro e riso soffiato ed il tocco speciale del Kinder cereali rendono questo torrone un‘autentica prelibatezza natalizia.

Torrone al Kinder cereali: perfetto per i bambini

Ecco la ricetta per preparare questo torrone al Kinder cereali, perfetto per una cena in famiglia o con gli amici. Puoi servirlo tagliandolo a fette e goderti questo torrone al Kinder cereali sulla tua tavolata natalizia.

Ingredienti per 1 stampo da circa 500 gr:

300 gr di cioccolato bianco

220 gr di nutkao ( crema spalmabile al cioccolato e nocciole)

20 gr di riso soffiato

20 gr di farro soffiato

8 barrette di kinder cereali

150 gr di cioccolato al latte

Procedimento:

Prima di approcciarsi alla preparazione del ripieno, è necessario creare il guscio di cioccolato.

Sciogliere il cioccolato al latte: si può sciogliere il cioccolato a bagnomaria o nel microonde, basta assicurarsi di mescolare bene fino ad ottenere una consistenza liscia.

Rivestire lo stampo: spennellare un primo strato di cioccolato nello stampo, assicurandosi di coprire bene il fondo e i bordi dello stampo.

Congelare il guscio: mettere lo stampo in freezer per circa 15 minuti in modo che il primo strato di cioccolato si solidifichi.

Strato aggiuntivo: dopo 15 minuti, aggiungere un secondo strato di cioccolato nello stampo. Riporre nuovamente lo stampo in freezer per altri 15 minuti.

Una volta preparato il guscio di cioccolato, si può procedere con la preparazione del ripieno:

Sciogliere il cioccolato bianco: sciogliere il cioccolato bianco e mescolarlo assieme alla nutkao, fino ad amalgamare tutto.

Aggiungere i cereali croccanti: incorporare il farro e riso soffiato. Mescolare bene tutti gli ingredienti tra loro.

Assemblare il torrone: estrarre lo stampo dal freezer e iniziare ad assemblare il tutto. Versare metà del composto di cereali nello stampo con il guscio di cioccolato e livellare bene.

Strato di barrette di Kinder: disporre uno strato di barrette di Kinder cereali sullo strato appena livellato.

Ripetere il processo: continuare con un altro strato di crema ai cereali e le barrette di Kinder, fino ad esaurire gli ingredienti e riempire bene lo stampo.

Sigillare con cioccolato al latte: se si ha da parte del cioccolato al latte, si può utilizzare per sigillare la base del torrone. Rimettere quindi lo stampo in frigorifero e lasciarlo raffreddare per almeno 3 ore.

Ecco pronto un buon dolce al cioccolato, che conquisterà grandi e piccini. Lasciati conquistare dalla magia del Natale e del cioccolato Kinder.