Per l’inverno 2021 Ikea ha lanciato una collezione di candele profumate davvero speciale: tredici profumazioni create da Ben Gorham, fondatore del prestigioso marchio di moda e fragranze Byredo.

Il nome della collezione è OSYNLIG, tra le varie fragranze: fico e cipresso, fiore di cotone e melo, foglie di tè e verbena, melograno e ambra. “Non credo ci siano altri altri odori più indicativi nel 2020 di quello della propria casa“, spiega Gorham.

Ikea e Byredo creano il profumo di casa

“L’odore della nostra casa ha un forte impatto emotivo su di noi e influisce molto su come ci sentiamo quando ci troviamo al suo interno. La casa non è solo uno spazio funzionale e pratico, bensì il luogo in cui ci riuniamo con la nostra famiglia e i nostri amici, un luogo in cui costruiamo ricordi”.

Il costo varia dai cinque ai 20 euro e, sempre che voi non vogliate donare qualcosa che arrivi direttamente dal cuore, decidendo di crearle voi stesse, queste candele di Ikea e Byredo saranno un perfetto regalo per sentirsi a casa questo Natale 2020.

foto Ikea

OSYNLIG: un’emozione invisibile

Osyling in svedese significa “invisibile”: questa parola è stata scelta per la collezione perché l’intenzione di Ben Gorham è quella che le sue 13 candele profumate permettano di provare emozioni difficili da esprimere a parole, come la nostalgia e le sensazioni lasciate dai sogni. Emozioni invisibili capaci di rendere ancora più piacevoli i momenti in cui siamo a casa.

Un mix di colori e profumi

La collezione è divisa in tre categorie: fresche, floreali e lignee. Queste profumazioni sono in grado di rispondere a tutti i gusti, ma si può comunque decidere di mixarle, accendendone contemporaneamente due o più per creare una profumazione unica.

Non solo per la fragranza, ogni candela OSYNLIG è contenuta in un vaso di ceramica smaltato in due colori che rappresentano gli ingredienti usati: cipresso e fico, tabacco e miele, legna e spezie. E una volta consumate le candele Byredo, i contenitori Ikea, dotati di coperchio, possono essere riutilizzati all’infinito.