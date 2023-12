Ancora non hai finito i regali di Natale? Prendi spunto dai vip per trovare l’idea vincente

I nostri cari vipponi ci danno qualche consiglio su cosa regalare ai nostri amici. In base al carattere e alle passione dei vip, potrai trovare un dono perfetto per l’amico che gli somiglia.

Scopri alcune idee soprendenti!

Il Natale è dietro l’angolo, meno di una settimana e Babbo Natale porterà i doni a tutti i bambini del mondo.

C’è chi invece deve pensarci da solo a comprare qualche dono per gli amici e familiari.

Hai ancora un amico o un parente a cui non sai cosa regalare? Fatti venire un’idea geniale grazie alla vita dei nostri amati vipponi.

Grazie alle loro passioni e al loro stile di vita potrai trovare delle buone idee regalo da fare ai tuoi cari.

Bellezza, sport, oggettistica e molto altro! Prendi spunto dalla passione di un vip e trova il regalo perfetto per il tuo migliore amico

Natale vip: le idee regalo vincenti per queste feste

E’ quasi tutto pronto per i grandi festeggiamenti. Lucine messe, albero di Natale addobbatto, golf a tema comprato… ma manca ancora quel regalo per quella amica…

Cosa fare, cosa fare?

Semplice, vengono ad aiutarti i tuoi cari amici vip della tv e dei social. Per ogni amico, un personaggio famoso da cui prendere spunto!

Non ti preoccupare, saranno tutte soluzioni a basso prezzo. L’importante è trovare quel regalo che sia cucito a pennello per chi lo dovrà ricevere.

Ad esempio, hai un amico che non si è perso un match di Jannik Sinner durante questo anno? Compragli la maglia portafortuna dell’asso emergente italiano.

Sennò puoi regalare il nuovo e primo libro di Brenda Lodigiani, “Accendi il mio fuoco” a quella amica che ama tanto leggere.

Hai un’amica che segue la moda? Donale un paio di calze stravaganti, come quelle che usa Federica Nargi sul suo profilo Instagram.

Oppure opta per il golf natalizio di MC2 St Barth indossato questo dicembre da Giulia De Lellis e Elisa Maino.

Rosa shocking e rosso, dona in particolar modo alle more.

Altra possibilità, per quella persone che ama le serate a base di cioccolata calda e Netflix, un bel pigiama rosso o verde della Yamamay che ci presenta Costanza Caracciolo in compagnia delle sue due figlie.

Se avevi in mente qualche prodotto beauty, prova con lo scrub corpo della linea Fit.Fe. Questa è una creazione fatta dalla campionessa Federica Pellegrini che ha mostrato anche nella sua fresca skin care routine.

Sarà un modo in più per avere qualcosa in comune con la futura mamma .

Ad un prezzo giusto, fatto da un marchio molto amato, perché non regalare il nuovo balsamo labbra di Prada?

Chiara Ferragni lo ha ricevuto direttamente a casa, ma tu potrai comprarlo sul sito online last minute.