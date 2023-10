Federica Pellegrini mostra la sua skin care mattutina: veloce e perfetta se si ha poco tempo

Federica Pellegrini mostra ai fan come usa i prodotti della sua linea per la skin care: pochi passaggi per iniziare bene la giornata.

Dopo l’addio al nuoto, Federica Pellegrini ha inaugurato l’autunno indossando inediti panni da imprenditrice: l’ex Divina del nuoto si è lanciata nel mondo dell’imprenditoria con una linea di prodotti per la cura della pelle, la Fit.Fe By Fede, in collaborazione con Alma K Cosmetics. In attesa di dare il benvenuto alla bimba che sta per avere dal marito Matteo Giunta, la Pellegrini ha quindi dato una svolta a 360 gradi con un progetto lavorativo che, secondo alcuni, sarebbe troppo lontano dal suo passato sportivo.

Tuttavia, come spiegato da lei stessa, un filo logico in tale scelta c’è eccome: la proposta del brand, infatti, è destinata a tutti coloro, uomini e donne, che hanno ritmi di vita frenetici e spesso non hanno molto tempo da dedicare alla cura della propria bellezza. Proprio come gli atleti. Attraverso alcune sue storie Instagram dal sapore natalizio nonostante manchi ancora un bel po’ all’arrivo delle festività, la bionda veneta ha dato una dimostrazione pratica dell’utilizzo dei suoi prodotti.

Federica Pellegrini fa la skin care con i prodotti del suo nuovo marchio: pelle perfetta in pochi minuti

Disponibili da fine settembre negli store Douglas, quelli della Fit.Fe By Fede sono 12 prodotti con ingredienti per più del 90% naturali, dei quali 6 destinati al viso e 6 al corpo di coloro che conducono una vita ricca di impegni e sfide giornaliere. Il tutto perseguendo come obiettivi l’idratazione, il nutrimento e la luminosità della pelle, anche di quelle più delicate.

In alcune storie Instagram pubblicate di recente, la campionessa olimpionica e futura mamma ha mostrato i vari step della sua beauty routine per il viso utilizzando la linea Fit.Fe By Fede. Tali prodotti sono il Detergente, il Rigenerante (ricco di vitamine A, C ed E) e la crema idratante con SPF 30, ottima anche per proteggere dai raggi solari.

Nella sequenza delle immagini vediamo Federica indossare una simpatica fascia per i capelli in stile natalizio e, come si può notare, sono appena tre i passaggi da fare ogni mattina per dare alla pelle un aiuto prezioso prima di affrontare i vari impegni quotidiani.

Anche la linea corpo è un vero toccasana per ridare vitalità alla pelle stressata, sempre all’insegna dell’user-friendly e di ingredienti vegan e cruelty-free.