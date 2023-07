Naomi Campbell, l’ultimo annuncio fa discutere: le reazioni del web

Naomi Campbell fa discutere: l’annuncio sui social non è piaciuto ai fan della modella che non condividono la sua scelta.

Top model di successo, Naomi Campbell è ancora oggi un’icona delle passerelle. Ad appena 53 anni continua a lavorare come le sue colleghe più giovani ed è molto richiesta dai brand internazionali. Recentemente ha reso noto d’essere diventata mamma per la seconda volta, un annuncio davvero inaspettato che alimenta ulteriormente i tanti dubbi sulla paternità dei suoi figli.

Non si sa nulla della primogenita, di quando è nata, se è stata partorita o adottata o avuta da madre surrogata. E lo stesso vale per il secondo figlio apparso improvvisamente fra le braccia della modella qualche giorno fa. È certo che Naomi nelle scorse settimane non fosse in dolce attesa, visto che è apparsa sul red carpet di Cannes in perfetta forma.

Inoltre in questi giorni ha partecipato ad un evento a New York in tutta la sua bellezza. Un mistero quello della neo maternità della top model davvero difficile da risolvere e che si associa ai recenti sospetti legati alla sua difficile condizione economica. C’è infatti chi sostiene che la Campbell stia vivendo una situazione finanziaria precaria.

Naomi Campbell nel ciclone delle polemiche social

“Sembra che non abbia fatto i migliori investimenti economici e questo è il motivo per cui fa ancora sfilate a tempo pieno e va ovunque” ha twittato il critico indipendente Odunayo Ojo. I problemi economici avrebbero anche indotto Naomi ad accettare qualsiasi lavoro, tra cui alcune collaborazioni che potrebbero inficiare la sua immagine.

Recentemente il brand low cost PrettyLittleThingh a annunciato su Instagram d’aver realizzato una capsule collection insieme alla top model. Una rivelazione che dona prestigio al brand, ma che non è piaciuta ai fan di Naomi. In rete infatti gli utenti hanno criticato la Venere nera d’aver accettato un lavoro non alla sua altezza.

Solitamente il suo nome è associato a griffe di lusso e prestigiose e il marchio in questione è davvero inadeguato per un volto eccelso della moda come il suo. L’accusa più efferata è quella secondo cui Naomi avrebbe detto sì solo per lucro e non certo per ispirazione artistica. Per molti utenti che seguono la Campbell d’anni la scelta di collaborare con PrettyLittleThing non è affatto opportuna.

Si comprende poco questo scagliarsi contro la top model, visto che già in passato nomi illustri della moda hanno collaborato con brand low cost, come ad esempio Iris Apfel con H&M. Così ha fatto anche Karl Lagerfeld nel 2004. E che dire di Rhuigi Villaseñor che con Kaia Gerber ha prestato la sua immagine a Zara? Inoltre per Naomi non è la prima collaborazione atipica, poiché in passato ha lavorato per Fiorucci, per cui realizzò una linea jeans che divenne immediatamente sold out.