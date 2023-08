Myrta Merlino e il retroscena a Mediaset: spunta fuori solo ora

Retroscena sorprendenti sulla nuova conduzione di Myrta Merlino a ‘Pomeriggio Cinque’: una telefonata inaspettata con Pier Silvio Berlusconi svela la vera storia dietro la sua scelta.

Cominciano ad affiorare le prime voci sul ruolo di Myrta Merlino in “Pomeriggio Cinque“. Incredibilmente, Myrta Merlino non era inizialmente prevista per dirigere “Pomeriggio Cinque”. Questa rivelazione arriva direttamente dalla bocca del cavallo, come la stessa giornalista ha rivelato in una recente intervista i contenuti di una conversazione con Pier Silvio Berlusconi avvenuta prima di intraprendere la sua nuova avventura in Mediaset.

Sotto i riflettori della televisione, spesso la superficie luccicante nasconde vicende intriganti che guidano le scelte. Nel caso di Myrta Merlino e il suo approdo a “Pomeriggio Cinque”, le cose non sono diverse. Dietro questa mossa strategica si cela una telefonata cruciale che ha coinvolto nientemeno che Pier Silvio Berlusconi. Le parole scambiate in quel colloquio hanno gettato nuova luce sulla decisione di affidare a Merlino le redini del programma pomeridiano e sul cambiamento di rotta che questa decisione ha portato.

Retroscena inaspettati: la telefonata che ha cambiato tutto

Lunedì 4 settembre Myrta Merlino intraprenderà il suo nuovo viaggio in Mediaset, prendendo le redini di Barbara D’Urso dopo il rinnovamento editoriale di Pier Silvio Berlusconi. La giornalista sarà infatti al timone di “Pomeriggio Cinque” dopo l’addio tutt’altro che sereno della storica conduttrice del programma.

Eppure, sembra che Myrta Merlino non fosse inizialmente destinata a condurre la trasmissione pomeridiana di Canale 5. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che secondo gli accordi iniziali con Mediaset, alla giornalista è stato offerto un programma di prima serata su Rete 4 che spingesse i confini dell’informazione popolare. Presumibilmente, il titolo di questo nuovo spettacolo era già stato deciso. Tuttavia, tutto ha preso una piega inaspettata. Merlino ha dichiarato: “Poi è arrivata la famigerata telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo.

Questo colpo di scena, come ha confessato Myrta al settimanale, è avvenuto pochi giorni prima della presentazione ufficiale della stagione televisiva di Mediaset. “A fine giugno, una settimana prima della presentazione dei palinsesti, mi ha chiamato Pier Silvio Berlusconi per propormi il ruolo di conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque‘. Inizialmente sono rimasta spiazzata perché i miei progetti di vita erano diversi. Ho avuto un momento di confusione, ma è una sfida interessante e bella che mi mette in contatto con un pubblico molto vasto”. Per quanto riguarda i telespettatori, ci sono anche novità in studio per la nuova edizione del programma. Sarà trasmesso da uno studio al Palatino con tre enormi schermi, e il pubblico sarà interattivo, a differenza degli anni precedenti.