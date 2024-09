Morte sul palco, succede di nuovo: l’artista come Mango, pubblico incredulo

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan dell’artista che, con le sue canzoni, ha lasciato il segno nel mondo della musica facendo ballare più generazioni. Un epilogo che ricorda la tragica scomparsa del celebre Mango, deceduto in seguito ad un malore improvviso mentre stava cantando uno dei suoi brani più amati di sempre, Oro, seduto alla tastiera. E, proprio come accaduto con il cantautore, il video della sua morte si è diffuso sui social a macchia d’olio.

Era il 2014 quando Giuseppe Mango, passato alla storia come un’icona della musica leggera italiana, ha perso la vita. L’artista noto per aver regalato al pubblico canzoni come Lei verrà, Bella d’estate, Amore per te e La rondine, è venuto a mancare per via di un attacco cardiaco fulminante, che lo ha colpito nel corso della sua esibizione in occasione della serata di beneficienza “World of Colours” presso il Palaercole di Policoro, davanti ad una folla di 4mila persone.

Il ricordo di Mango oggi continua a sopravvivere grazie alla sua musica e alla figlia Angelina, salita alla ribalta come cantante seguendo proprio le orme del padre e della madre, Laura Valente. Solamente qualche mese fa, l’ex concorrente di Amici ha preso parte al Festival di Sanremo, dove ha reso omaggio al padre esibendosi nella serata dedicata ai duetti in La rondine.

Il celebre artista muore tragicamente sul palco: le ultime parole prima del malore improvviso

A distanza di 10 anni dalla scomparsa di Mango, un altro artista ha lasciato il pubblico senza parole andando incontro allo stesso tragico destino. Quest’ultimo è morto a soli 53 anni durante un concerto ad Hamden in Connecticut mentre si trovava dietro la consolle del dj. Poco prima di essere colpito da un malore, si era rivolto al pubblico: “Se siete venuti a fare festa, fare un po’ di rumore”, sono state le sue ultime parole, per poi accasciarsi a terra.

Così si è spento Fatman Scoop, nome d’arte di Isaac Freeman III. Il rapper statunitense, nel corso degli anni, si è affermato come uno degli hype-man più amati dal pubblico grazie alla sua energia contagiosa. Celebre per successi come Be Faithful e It takes two, ha collaborato con artisti come Jay-Z, Mariah Carey e Missy Elliott.

La sua morte è stata annunciata dal dj e producer Pure Cold, nonché tour manager dell’artista. “Sono senza parole, mi ha portato in giro per il mondo – ha scritto in un post condiviso su Facebook -, permettendomi di esibirmi al suo fianco su alcuni dei palcoscenici più grandi e straordinari del pianeta”. Il dj ha ricordato il rapper ringraziandolo per i suoi insegnamenti: “Le lezioni che mi hai impartito mi hanno davvero formato e reso l’uomo che sono oggi”.