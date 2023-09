Morbidissimi, profumati e irresistibili: sono questi i muffin perfetti per la colazione di tutta la famiglia

Con l’arrivo dell’autunno si torna finalmente ad accendere il forno: questi muffin golosi sono perfetti per la colazione di tutta la famiglia

Il momento di salutare l’estate è finalmente arrivato e ci stiamo tutti preparando ad accogliere un’altra magnifica stagione, l’autunno. Potremo, dunque, accendere di nuovo il nostro elettrodomestico preferito, il forno, senza rischiare di sudare come fontane. E cosa c’è di meglio che approfittarne per preparare una colazione golosissima che faccia impazzire tutta la famiglia? Un ottimo modo per addolcire il rientro a scuola dei nostri bimbi e assicurarci di portare in tavola qualcosa di irresistibile che piace a tutti. Questi muffin sono tenerissimi e cioccolatosi: da leccarsi i baffi!

Muffin al cioccolato: morbidi e golosissimi, faranno impazzire grandi e piccini

Si tratta di una ricetta davvero facilissima che ci porterà via giusto una manciata di minuti. Non dovremo poi far altro che infornare e il gioco è fatto. La parte più complicata sarà resistere all’acquolina in bocca mentre il profumo eccezionale si spande in tutta la casa.

Ingredienti:

– 280 grammi di farina;

– 280 grammi di zucchero;

– 60 grammi di cacao amaro;

– 120 grammi di burro a temperatura;

– 3 uova;

– 150 ml di latte;

– 1 bustina di lievito per dolci;

– 100 grammi di scaglie di cioccolato fondente.

Per prima cosa andiamo a montare le uova con lo zucchero rendendole belle spumose. Procediamo aggiungendo la farina setacciata e il lievito, alternando le polveri al latte a temperatura ambiente. Quando il composto sarà omogeneo accorpiamo anche il cacao amaro e infine il burro morbido, servendoci di un frullino per amalgamare il tutto.

A questo punto andiamo a riversare le gocce di cioccolato fondente nel composto e usiamo un cucchiaio o una spatola per distribuire nella crema. Riempiamo quindi gli stampini per muffin, ma ricordiamo di non arrivare all’orlo o lievitando in forno straborderanno. Inforniamo e lasciamo cuocere a 180 gradi per circa 25/30 minuti: la prova stecchino ci aiuterà a regolarci.

Una volta cotti basterà lasciar raffreddare prima di servire o rischieremo che si sbriciolino al momento di estrarli dall’apposito stampo. Possiamo decorarli con una spolverata di zucchero a velo o anche con della panna o simili, a seconda dei gusti. Irresistibili e profumatissimi, faranno impazzire tutta la famiglia.

Consiglio extra: è possibile anche farcirli, ovviamente, con una crema spalmabile o una confettura a seconda delle preferenze. O, in alternativa, sostituire le gocce di cioccolato fondente con quelle bianche.