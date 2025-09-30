Il momento migliore per fare la doccia è questo l’abbiamo chiesto all’esperto

Doccia al mattino o alla sera? Qual è il momento migliore secondo gli esperti e quali sono i benefici per energia, relax e salute della pelle. Ecco alcuni consigli pratici.

Fare la doccia è una routine quotidiana che abbiamo tutti, sembra semplice, ma in realtà il momento in cui la fai può influire su energia, sonno e benessere. Quando è meglio fare la doccia al mattino o alla sera? In questo articolo scoprirai cosa dicono gli esperti, non solo, quali benefici porta ogni scelta e come ottimizzare questo piccolo, ma importante, momento della giornata.

Doccia al mattino o alla sera? Ecco il momento migliore secondo gli esperti

La doccia va fatta al mattino o alla sera? Scopriamo subito cosa dicono gli esperti. Fare la doccia al mattino può essere utile perché:

Sveglia il corpo e la mente, l’acqua stimola la circolazione e aumenta la vigilanza.

Rinfrescare la pelle: ideale in estate o dopo una notte calda.

Prepararsi per la giornata: aiuta a sentirsi più puliti e pronti ad affrontare il lavoro o gli impegni quotidiani.

Gli esperti consigliano la doccia tiepida o leggermente fredda al mattino perché aiuta a stimolare il metabolismo e la concentrazione.

Fare la doccia alla sera aiuta a rilassarsi e dormire meglio, ecco i vantaggi:

Favorisce il sonno: l’acqua calda aiuta a rilassare muscoli e nervi, preparando il corpo al riposo.

Elimina stress e impurità: perfetta dopo una giornata intensa o una sessione di allenamento.

Mantiene la pelle sana: lavare via smog e batteri accumulati durante il giorno riduce irritazioni e acne.

Gli esperti dicono che una doccia calda, non bollente, e termina con un getto più fresco per stimolare la circolazione senza eccitare troppo il corpo.

Come si può scegliere? Semplice, tutto dipende dal tuo stile di vita, se sei una persona mattiniera che ha bisogno di energia, allora meglio la doccia al mattino, ma se sei stressata e vuoi rilassarti prima di andare a letto, meglio una doccia serale ti rigenera e rilassa. Sarebbe un’ottima idea seguire i consigli degli esperti, ossia fare due docce leggere: una veloce al mattino per svegliarsi e una serale più rilassante nei giorni di forte sudorazione o allenamento.

Consigli pratici per una doccia ottimale

Per una doccia ottimale bisogna prestare attenzione ai prodotto scelti, alla durata e non solo. Bisogna evitare docce troppo lunghe, al durata media deve essere tra 5-10 minuti. Alcuni esperti consigliano docce più lunghe solo in caso di sudore intenso o dopo sport. Usare solo prodotti delicati, adatti al tuo tipo di pelle, non esagerare con le quantità, prediligi saponi senza parabeni e oli aggressivi.

Alterna getti caldi e tiepidi per stimolare la circolazione e dopo la doccia, idratare la pelle subito con una crema o olio corpo leggero che prevengono la secchezza. Un piccolo trucco è applicare la crema sulla pelle ancora leggermente umida aumenta l’efficacia dell’idratazione. Ricorda però un’esfoliazione leggera almeno 1-2 volte a settimana, così da rimuove cellule morte e si favorisce il rinnovamento cutaneo.

Sia al mattino che alla sera, fare la doccia in modo corretto migliora energia, relax e salute della pelle, rendendo questo piccolo gesto quotidiano un vero alleato del benessere.