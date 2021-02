Se anche voi siete sempre in lotta con i vostri capelli, lasciatevi ispirare dalle semplici e affascinanti acconciature esibite in passerella dalle modelle di Chanel. Durante la sfilata Haute Couture primavera / estate 2021 della casa di moda parigina, che il direttore creativo Virginie Viard ha paragonato a una “festa di famiglia”, a catturare l’attenzione, oltre agli abiti da favola, sono stati i capelli delle modelle. Di seguito, cinque semplici trucchi per trasformare il vostro hair styling.

Giocate con la riga per cambiare look

Per rinnovare il vostro aspetto, a volte, basta meno di quanto crediate: un piccolo ma efficace trucco per rivoluzionare il vostro hair styling è spostare la riga dei capelli. Come ci insegna la splendida acconciatura di seguito, quanto più la riga è laterale tanto più l’effetto può essere chic ed elegante!

Capelli super lisci: è il momento di riprendere la piastra!

Cosa c’è di meglio di un piega super liscia per apparire in tutta la vostra severa bellezza? Prima di passare la piastra, assicuratevi sempre di applicare prima uno spray protettivo contro il calore e – per completare il look in stile Chanel – osate con un bob leggermente scalato!

Un tocco di luce per i vostri capelli

Una finitura lucente è tutto quando si tratta delle splendide acconciature Chanel! Qualunque sia la consistenza o lo stile dei vostri capelli, valorizzateli con una finitura lucida. In questo caso, il prodotto ideale per dare ancora più luce alla vostra chioma è Trophy Shine and Texture Spray di R + Co, che non solo ha un ottimo profumo, ma fissa la piega, riducendo al minimo l’effetto crespo.

Foto Instagram | @chanelofficial

Sì alla coda di cavallo: ma bassa e tirata!

Una rigorosa coda di cavallo è quello che ci vuole dopo aver trascurato i capelli per mesi. Una volta trovata la riga perfetta per voi (quella centrale funziona particolarmente bene!), pettinate i capelli all’indietro, fissandoli in basso alla nuca con un elastico trasparente.

In caso di dubbio: aggiungete una corona di fiori

La corona di fiori sui capelli, oltre a essere un intramontabile, è una delle grandi tendenze che ultimamente hanno invaso le passerelle, ideali per un look elegante e fiabesco allo stesso tempo.