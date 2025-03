Moda primavera estate, per un look impeccabile non mancherà l’azzurro pastello

Il colore di tendenza per la primavera estate 2025 è l’azzurro pastello: ecco come indossarlo per ogni occasione!

I colori vivaci ed eccentrici sono sicuramente tra i protagonisti dei look della primavera estate, ma anche i color pastello sono riusciti a trovare un piccolo spazio tra le tendenze. Più precisamente è l’azzurro pastello è il colore di tendenza di questa bella stagione.

Come sfoggiarlo con stile? Protagonista dei look più belli, romantici e delicati, l’azzurro pastello è il colore di tendenza di cui non potrai più fare a meno!

Azzurro pastello, il colore di tendenza della moda primavera estate 2025

Sembrerebbe star bene a tutte, che sia un completo in tuta per un look comodo e pratico o una camicia elegante e raffinata, l’azzurro pastello sa come farsi valere. Impossibile non notarlo, nonostante la sua eleganza e semplicità è un colore che risalta.

Il color pastello ti permette di ottenere un look minimal e soprattutto fresco e leggero, ideale quindi per la bella stagione.

Come abbinarlo al meglio? Se hai intenzione di sfoggiare l’azzurro pastello ma non sai come abbinarlo, il primo consiglio che ti diamo è di puntare a un total look.

Ebbene sì, rendilo protagonista assoluto del look scegliendo un completo azzurro pastello, come una semplice tuta comoda, e sfoggialo durante il giorno! Da abbinare a una bag dalla nuance chiara e delle sneakers di tendenza neutre.

In alternativa, puoi sempre abbinarlo a un’altra tonalità chiara e delicata, come il verde menta. Provalo anche con dettagli in argento e il risultato del look finale sarà strabiliante!

Il bianco è il colore della primavera estate, abbinato all’azzurro pastello ti permette di sfoggiare look freschi, leggeri, adatti a ogni occasione.

Cosa non deve mancare nel guardaroba primaverile? Una gonna plissettata azzurro pastello abbinata a una t-shirt bianca sarà il look da giorno che sfoggerai con stile ed eleganza! Non può mancare nell’armadio una bag in pelle azzurro pastello, ideale su look chiari e delicati o per creare un contrasto intenso con un outfit più scuro e deciso.

Un pantalone a gamba ampia e a vita alta sarà comodo da sfoggiare con sandaletti bassi e crop top estivi, punta all’azzurro pastello e otterrai look di cui non potrai più fare a meno.

Per concludere in bellezza non dovranno mancare delle scarpe basse di tendenza di questa tonalità!