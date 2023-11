Moda parisienne: i trucchi di stile per non sbagliare questo inverno, come unire glamour e originalità

Moda parigina, come vestirsi in pieno stile cosmopolita per questo inverno. I consigli utili per donare al proprio look glamour e originalità.

Il mondo della moda è sempre in continuo evoluzione, in quanto questo particolare settore viene influenzato da molti molteplici fattori che possono essere i cambiamenti sociali e culturali. Aspetti di questo genere inficiano nel settore della moda anche quando si parla di prodotti.

Attualmente si sta cercando di tirare quanto più possibile verso una produzione sostenibile che prevede anche l’utilizzo di materiali e riciclo di abbigliamento. Quando si parla di moda, viene da sè riferirsi a Parigi – che viene considerata la capitale.

Vestirsi in pieno stile parisienne: i consigli di stile

Come si accennava precedentemente, Parigi è capitale della moda e lo stile delle donne e degli uomini parigini è riconosciuto e imitato in ogni parte del mondo. In modo particolare si apprezza la naturalezza con con cui vengono costruiti i look che non mancano mai di classe ed eleganza.

Qual è il segreto per avere un look impeccabile? Parola chiave è naturalezza e soprattutto trovare abiti in grado di valorizzare la propria fisicità e il proprio stile. Proprio per questo motivo, sarà utile tenere a mente sei semplici regole per vestirsi alla moda e in pieno stile parigino.

Imparare a trovare il jeans più adatto al proprio corpo e che possa valorizzare la propria fisicità. Fatto questo primo passaggio, abbinarlo sarà un vero gioco da ragazzi. Ad esempio, un jeans bianco può essere valorizzato con un maxi cappotto in ecopelle dai colori del beige. Perfettamente in palette per la stagione. Il guardaroba maschile è una grande risorsa: all’interno degli armadi del nonno, del papà o del fidanzato puoi rubare una camicia. Sarà adatta a creare look un po street, ma al tempo stesso eleganti e alla moda. Punta sugli accessori in gold. Le righe sono assolutamente parigine. Per questo autunno/inverno 2023-24 non dovranno mancare nel tuo guardaroba. Ricorda di scegliere un capospalla versatile perché non passerà mai di moda. Il blazer è una vera e propria ossessione per le parigine. Un classico grigio fa sempre la sua bella figura. Gli accessori, pochi ma buoni. Punta anche sul vintage per avere un look iconico. Un trend di stagione sono i sandali plateau da sfoggiare con un pantalone a vita bassa. Non temere di osare: le parigine amano sperimentare look nuovi.

Dunque, per essere sempre alla moda e avere un aspetto curato e glamour ricorda che la parola chiave è naturalezza, ma con un tocco di charm.