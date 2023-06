Miriam Leone presenta il suo nuovo progetto: Làvika skincare, ecco come è nato questo nome

Che l’affascinante attrice, nota modella e influencer Miriam Leone fosse in grande ascesa nella sua carriera di icona italiana, era ben risaputo. Ma di recente la bella protagonista del cinema ha dato vita ad un nuovo progetto, facendo così il suo debutto anche nel mondo imprenditoriale.

Un brand innovativo e personale che concepisce e divulga una nuova linea di prodotti per la skincare, che evocano profumi e colori della sua terra natale, la Sicilia. Miriam Leone, grazie alla collaborazione con esperti del settore, ha creato e messo a disposizione una gamma di strumenti e prodotti personalizzati, studiati appositamente per soddisfare le esigenze individuali di ogni persona, garantendo un benessere a 360 gradi della cura del corpo.

Il suo obiettivo è quello di offrire una visione completa del benessere attraverso questo marchio poliedrico, al fine di abbracciare un approccio olistico verso la bellezza e la salute corporea. Sono ormai ben due anni che la Leone lavora a questo progetto, affiancata da un eccezionale team di professionisti, composto da Claudia Ferretti, specialista in trattamenti viso e consulente per la cura della pelle, Matteo Pincella, biologo e nutrizionista, e infine Hervé Balot, esperto di yoga e medicina cinese.

Làvika skincare: com’è nato il progetto e da dove prende il nome

Attraverso un test sulla “skin personality” reperibile sulla piattaforma online, gli utenti hanno l’opportunità di selezionare tra una vasta gamma di dieci prodotti quello che meglio si adatta alle esigenze specifiche della propria pelle. Il questionario, composto da undici domande semplici, consente di identificare i rituali di cura del viso più idonei in base a personalità, abitudini ed attitudini individuali.

Secondo quanto spiegato dalla bella attrice (celebre per la sua partecipazione a film come “Metti la nonna nel freezer”, “Il testimone invisibile”, “Diabolik” e “Corro da te”), il progetto prenderebbe origine dalle radici profonde della terra che le ha dato i natali, in cui torna ogni volta che sente il bisogno di rinascere. Ovviamente stiamo parlando della sua amata Sicilia.

Il suo desiderio era che il nome del marchio riuscisse a rappresentare e condensare questa connessione con la terra stessa, in quanto per lei Làvika simboleggia proprio la possibilità di riconsegnare a quest’ultima tutte le esperienze accumulate nel corso degli anni, tutte le persone incontrate e le lezioni apprese. Così, durante una notte, è arrivata l’idea fulgente: un qualcosa che richiama il benessere, una bellezza fertile che evoca nascita e rinascita: proprio così nasce Làvika.