Miriam Leone in Chanel sul red carpet di “Miss Fallaci” rende omaggio a due donne straordinarie

Miriam Leone in Chanel sul red carpet di “Miss Fallaci” alla Festa del Cinema di Roma: i dettagli del look

Miriam Leone ha rubato la scena alla Festa del Cinema di Roma 2024 non solo per il suo ruolo da protagonista nella serie “Miss Fallaci” ma anche per il suo look impeccabile firmato Chanel, che ha saputo reinterpretare in modo sorprendente l’eleganza senza tempo della maison.

La miniserie, che sarà trasmessa nel 2025 su Rai Uno, ripercorre la vita e la carriera di Oriana Fallaci, giornalista simbolo di libertà e coraggio. Allo stesso modo, sul tappeto rosso Miriam Leone ha incarnato un fascino altrettanto audace con una mise che ha trasformato un classico cappotto Chanel in un abito che coniuga glamour, classe e semplicità.

Un red carpet iconico: Miriam Leone in Chanel

Durante la première di “Miss Fallaci” Miriam Leone ha sfoggiato un look total white che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti: il capo protagonista del suo outfit è un cappotto Chanel in tweed ecru, tratto dalla collezione autunno-inverno 2020/2021 della maison francese. Il tweed, tessuto iconico e amatissimo da Coco Chanel, è qui reinterpretato in chiave moderna, con una vestibilità che avvolge la silhouette di Miriam in un abbraccio morbido e sofisticato, ideale per sottolineare la sua eleganza naturale.

Questo look non è una semplice scelta di stile, ma un omaggio alla tradizione della maison Chanel e alla figura rivoluzionaria di Oriana Fallaci. L’attrice siciliana ha dimostrato, ancora una volta, come classe e charme possano essere protagonisti senza necessariamente dover puntare su abiti sfarzosi. La scelta di indossare un cappotto al posto del classico abito da sera sul red carpet ha portato una ventata di freschezza e originalità, dimostrando che il vero glamour risiede nei dettagli.

Il cappotto indossato da Miriam Leone, con il suo tessuto in tweed ecru e i preziosi bottoni impressi con le iconiche iniziali “CC”, è stato reinterpretato come un abito, grazie alla chiusura dei bottoni e all’uso di una sottile cintura gioiello a più fili, composta da catene e perle, che evidenziava il punto vita. Questo styling ha trasformato un capo da esterno in un look sofisticato e confortevole, perfetto per il tappeto rosso.

La scelta di abbinare questo capo con sandali cage con plateau, impreziositi da un bottone gioiello dorato e una collana con moneta centrale di Bulgari, ha aggiunto un ulteriore tocco di lusso all’insieme. Il look è stato completato da un accessorio ironico e inaspettato: un maxi fiocco di raso nero, che raccoglieva i capelli rossi dell’attrice in una pettinatura chic e “coquette”. Il risultato finale è stato un perfetto mix di classico e moderno, che richiama la forza e l’audacia di Oriana Fallaci, così come lo stile rivoluzionario di Coco Chanel.

“Miss Fallaci”, una serie che omaggia una delle più grandi giornaliste

Miriam Leone ha descritto il suo coinvolgimento in “Miss Fallaci” con parole cariche di emozione: “Questa serie mi ha rubato l’anima”. Ambientata alla fine degli anni ’50, la miniserie racconta in otto episodi i primi passi di Oriana Fallaci come giornalista. All’epoca era ancora nota come “la ragazza del cinema”, e lavorava per il settimanale italiano L’Europeo. Durante questo periodo colse l’opportunità del suo primo viaggio negli Stati Uniti per immergersi nel mondo americano, incontrando figure di spicco e descrivendo la società e Hollywood con uno stile incisivo e ironico.

Fu un momento chiave nella sua carriera, caratterizzato da profondi cambiamenti personali, tra cui una relazione complessa con il giornalista Alfredo Pieroni (interpretato nella fiction da Maurizio Lastrico). Questo legame, pur ricco di passione, era segnato da insicurezze e conflitti, che finirono per portare la Fallaci in una spirale di sofferenza interiore.

In quegli anni, però, Oriana scoprì anche la sua vera vocazione: raccontare la verità con la forza della sua voce, che presto sarebbe diventata inconfondibile. Questo periodo segnò l’inizio della sua trasformazione da giovane giornalista a una delle più influenti e controverse figure del giornalismo italiano. Oriana Fallaci sfidò una società dominata dagli uomini, dimostrando con la sua carriera e il suo spirito indipendente di essere una delle donne più forti del XX secolo, esplorando il mondo per svelarne le verità nascoste.

La presentazione della serie alla Festa del Cinema di Roma è stata anche un momento di riflessione sull’importanza della verità e della libertà di espressione, temi centrali nella vita di Oriana Fallaci e nella narrazione della serie. Miriam Leone, attraverso il suo sofisticato look Chanel e la sua interpretazione intensa, ha saputo rendere omaggio a questa figura straordinaria.

Miriam Leone in Chanel, un tributo alla forza e alla libertà femminile

La scelta di Chanel per il red carpet della Festa del Cinema non è stata casuale. Coco Chanel è sinonimo di libertà e modernità, proprio come lo spirito di Oriana Fallaci: ha rivoluzionato il mondo della moda femminile, abbattendo i confini tra ciò che era considerato femminile e ciò che non lo era, proprio come Fallaci ha infranto le barriere nel mondo del giornalismo.

Il look di Miriam Leone, con il suo cappotto in tweed trasformato in abito e i dettagli raffinati come la cintura gioiello e il maxi fiocco, riflette questa dualità tra forza e grazia, tra tradizione e innovazione. È un look che parla non solo di moda, ma di una forte identità, capace di sfidare le convenzioni e di celebrare la libertà sia nel vestire che nella vita.

Il messaggio è chiaro: la moda non è solo un mezzo per apparire, ma un modo per raccontare una storia, per esprimere una personalità. In questo caso, il look di Miriam Leone ha raccontato una storia di forza, coraggio e libertà, proprio come quella di Oriana Fallaci e di Coco Chanel. Un fashion moment destinato a rimanere impresso nei cuori degli appassionati di cinema e moda, e un tributo perfetto a due donne che hanno segnato la storia con il loro spirito rivoluzionario.