Prendersi cura delle proprie mani significa utilizzare prodotti di qualità per la manicure. Chi fa il semipermanente in casa fai da te deve anche saper distinguere i prodotti scadenti da quelli validi.

Foto Shutterstock | Nittaya Saternram

Un costo basso non significa necessariamente scarsa qualità, ma anche ad un prezzo più che soddisfacente è possibile acquistare degli smalti semipermanenti meritevoli. In commercio, specialmente online, possiamo trovare numerosissimi brand, dai più noti come OPI e Mesauda, fino ad arrivare a marche meno conosciute. Scopriamo insieme quali sono i migliori smalti semipermanenti da provare!

Leggi anche Kylie X The Grinch: svelata la collezione make up natalizia di Kylie Jenner

Smalti semipermanenti da acquistare su Amazon

Per cominciare, su Amazon questi sono i migliori marchi di smalti semipermanenti in vendita.

O.P.I.

Il più celebre e utilizzato dalle esperte è senza dubbio il brand O.P.I. Gli smalti semipermanenti sono di qualità, sono duraturi e l’effetto lucido dura fino a 3 settimane. Non rientra tra gli smalti semipermanenti low cost, ma per ottenere una manicure coi fiocchi è un prodotto da provare almeno una volta nella vita. Ecco il link per acquistare la base e il top coat, per un effetto eccezionale e durevole.

Mesauda

Un’altra marca conosciuta e tanto amata è Mesauda. Su Amazon possiamo trovare addirittura lo “Starter Kit” composto da sgrassatore disidratante, primer, base e finitura trasparente, smalto semipermanente colorato rosso, soluzione sgrassante, detergente e blocco abrasivo. Il prezzo è super conveniente!

Shellac

Famoso a livello mondiale, gli smalti semipermanente Shellac sono tra i più amati dalle nail art addicted! Il suo catalogo propone un’infinità di nuances, ma non è solo questo il motivo per cui è uno dei brand più stimati. Con gli smalti CND Shellac possiamo evitare il passaggio che prevede la limatura dell’unghia. Ecco il link per acquistare lo starter kit.

I migliori smaltisemipermanenti low cost

E se magari avete già un kit semipermanente professionale, con un top coat e una base di marca, potete provare alcuni colori low-cost. Ecco di quali marchi parliamo.

Estrosa

Estrosa rientra tra i brand economici di smalti semipermanenti da provare assolutamente. Nonostante il prezzo sia più basso rispetto ai brand appena citati, Estrosa offre comunque prodotti di qualità e dalla lunga durata. Proprio per questo è uno dei semipermanenti economici preferiti da chi privilegia la manicure in casa. Perché non provare un rosa cipria?

Elite99

Un’altra marca, Elite99, propone addirittura un kit composto da 7 colori con base e top coat a soli 15 Euro. Su Amazon è super gettonata, infatti viene definito uno dei migliori brand per il rapporto qualità prezzo. L’ideale per il semipermanente fai da te!

Smalti semipermanenti peel off: quali sono i migliori?

Esistono due metodi di rimozione: il peel off e il soak off. Con il primo la rimozione del colore avviene sollevando lo strato proprio come se fosse una pellicola; il secondo procedimento, invece, prevede l’utilizzo di un remover che si occuperà di sciogliere il semipermanente. Ma quali sono i migliori smalti peel off?

ProNails

Uno smalto da provare dalla durata di 2 settimane è il SoPolish di ProNails. Consigliato per ottimizzare non solo i tempi di rimozione, ma anche i secondi trascorsi in lampada.

Layla Cosmetics

Un altro brand molto citato negli ultimi anni è Layla Cosmetics: con i suoi smalti semipermanenti peel off a un costo accessibile a chiunque, sembrerebbe aver conquistato il cuore delle beauty lover!