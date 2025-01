Per una pelle luminosa, in vendita ci sono diversi sieri rivitalizzanti e rimpolpanti in grado di contrastare i segni del tempo.

Si sa che gennaio è il mese dei buoni propositi. Perché, quindi, non decidere di curare maggiormente la nostra pelle, così da averla sana e luminosa? L’alimentazione tutt’altro che equilibrata delle feste e il freddo invernale possono, infatti, contribuire a spegnerla e a comprometterne l’aspetto. Ci si può, però, impegnare affinché questo migliori.

Certamente, seguire un’alimentazione sana – ricca di frutta, verdura, legumi, cereali integrali e acqua – è la mossa giusta, ma ci sono anche alcuni prodotti che possono essere di aiuto. Scopriamo insieme quali sono i migliori sieri rivitalizzanti da provare a gennaio 2025, i prodotti top del momento per una pelle luminosa.

N°1 de Chanel, il miglior siero rimpolpante viso

N°1 de Chanel è considerato il miglior siero rimpolpante viso. Adatto a tutti i tipi di pelle e a tutte le età, ha – tra i suoi ingredienti – la camelia rossa. Si tratta di un fiore dalle proprietà rivitalizzanti. Questo siero antietà riesce a stimolare la vitalità della pelle, facendola risplendere. È, infatti, in grado di prevenire e correggere i segni del tempo, aumentando l’elasticità della pelle, la sua luminosità e contrastando le rughe.

Il N°1 de Chanel riesce, inoltre, a combattere l’ossidazione provocata dall’inquinamento urbano donando, al tempo stesso, una sensazione di freschezza. Il prodotto va applicato sul viso e sul décolleté con dei movimenti circolari, mattina e sera.

Miglior siero viso economico ed effetto lifting immediato: Collistar Attivi Puri

Il Collistar Attivi Puri è, forse, il miglior siero viso economico ed effetto lifting immediato. Questo prodotto idrata in profondità, riuscendo a diminuire le rughe. Si tratta di un trattamento in gocce concentrato, da applicare sul viso e sul collo facendo delle piccole pressioni al mattino e la sera. Per un’idratazione intensa, include acido ialuronico che forma un film protettivo sulla pelle che trattiene l’acqua.

Oltre all’acido ialuronico, è presente l’acido poliglutammico che aumenta ulteriormente l’idratazione della pelle. La formula include anche l’inulina. Il Collistar Attivi Puri è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili. Non contiene, infatti, alcol, siliconi, profumo, coloranti o ingredienti di origine animale.

Satin Naturel, il miglior siero viso over 50-60-70 vegan

Infine, c’è il Satin Naturel, ovvero il miglior siero viso over 50-60-70 vegan. Ricco di acido ialuronico, rafforza la pelle per il suo effetto rimpolpante, antinvecchiamento e antirughe. La sua formula rafforza la pelle e la idrata in profondità, per un effetto lenitivo e levigante. Tra i suoi ingredienti, inoltre, è presente l’aloe vera, perfetta per le pelli sensibili.

Vegan e cruelty-free, è un prodotto realizzato nel pieno rispetto di animali e ambiente. Basta applicarne un po’ sul viso, sulla pelle completamente asciutta. Scoprite anche come prevenire l’invecchiamento della pelle e perché compaiono le macchie sulla pelle.