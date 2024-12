I migliori panettoni artigianali di questo Natale secondo il Gambero Rosso

Quali sono i migliori panettoni secondo il Gambero Rosso? Se vuoi portare in tavola un panettone coi fiocchi per queste festività natalizie, non perdere la classifica stilata dal Gambero Rosso e pubblicata sul loro sito ufficiale in data 20 novembre 2024.

I panettoni sono stati assaggiati e valutati seguendo dei criteri ben precisi. Non solo pasticceri, al contest hanno partecipato anche fornai, gelatieri e tante altre figure artigiane. Da chi sono stati valutati questi panettoni? La giura è stata composta da esperti assaggiatori, sous chef e pasticceri, ecco quindi i migliori panettoni del Natale 2024!

I migliori panettoni secondo il Gambero Rosso del 2024

Al 10° posto troviamo una pasticceria della provincia di Caserta, Benito, con il suo panettone color castoro glassato da mandorle aromatiche e zuccherini.

La pasticceria di Gruè conquista il 9° posto con il suo panettone dalla glassa mandorlata e dal profumo fruttato e dolce. A seguire troviamo la pasticceria Madre La Perla, un dolce delicato e soffice al punto giusto dalla texture umida e filante.

La pasticceria Patrizi è al 7° posto e il suo panettone dalle note floreali e agrumate conquista i giudici in men che non si dica. La famiglia molisana di fornai, i Ricci, conquistano il 6° posto con il loro panettone realizzato con miele millefiori dl Parco Nazionale d’Abruzzo, uvetta 6 Corone australiana e zucchero di barbabietola italiano, il candito prodotto da agrumi siciliani rende il tutto a dir poco delizioso.

Follador si trova al 5° posto, il panettone si presenta con una texture elastica e filante ricco di canditi succosi e aromatici. Il quarto posto va a Maison Antonella con il suo panettone dalla struttura scioglievole e leggera!

Sale sul podio Iginio Massari, la glassa realizzata con granella di zucchero, mandorle grezze e un tocco di cacao, rende il panettone ancora più strepitoso. Il secondo posto se lo conquista la pasticceria ciacco, il lievitato natalizio è privo di glassa e ricco di uvetta, arancia candita e semi canditi.

A conquistare il podio ci pensa il panettone Panterrone agli agrumi del Gargano del forno Sammarco, un lievitato color nocciola dalle note di caramello, miele e appunto agrumi. Senza dubbio, secondo la giura, il panettone più buono del 2024!

Con la classifica dei migliori panettoni secondo il Gambero Rosso puoi prendere in considerazione di regalare un panettone per Natale a qualcuno di speciale e stupirlo con un prodotto artigianale tra i migliori in assoluto!