Migliori matite occhi in gel: scopri quelle che durano tutto il giorno e rendono lo sguardo irresistibile

Quali sono le migliori matite occhi in gel? E, soprattutto, perché usarle? Scopriamolo insieme

Trovare una matita dalla texture morbida e cremosa non è poi così difficile. Per ottenere un trucco occhi dal tratto pieno e pigmentato, sia nella rima interna che sulla palpebra, è importante scegliere una matita occhi in gel.

Ideale sia per un look naturale che per uno smokey eyes più intenso, la matita in gel scivola facilmente sulla palpebra ed è perfetta sia come base per l’ombretto che per creare un effetto sfumato.

Un altro motivo per cui vale la pena scegliere una matita occhi in gel è la lunga durata: la formula in gel crea una pellicola resistente all’acqua, al sudore e all’umidità, rendendo così la matita occhi waterproof. La tenuta impeccabile per ore è senza ombra di dubbio una delle caratteristiche che fanno davvero la differenza.

Scopri insieme a noi quali sono le migliori matite occhi in gel da provare subito!

Le migliori matite occhi in gel da provare subito

Per un trucco occhi impeccabile, queste sono le migliori matite in gel da provare quanto prima. Ecco i 5 prodotti più acquistati dell’ultimo periodo!

Perfect Strokes Gel Eyeliner di Rare Beauty

Dalla texture cremosa e facile da stendere, la matita in gel waterproof di Rare Beauty dura tutto il giorno e scivola sulla pelle senza creare grumi. Un prodotto da provare se il tuo obiettivo è sfoggiare un trucco occhi persistente e sorprendente!

Double Wear 24H Waterproof Gel Eye Pencil di Estée Lauder

Disegna e definisce lo sguardo con precisione: la formula in gel, altamente pigmentata e leggera, è perfetta per realizzare un trucco occhi senza sbavature. Il prodotto firmato Estée Lauder ha una tenuta fino a 24 ore, assicurando un look impeccabile per tutta la giornata. Inoltre, è dotato di due estremità pratiche: da un lato la matita, dall’altro lo sfumino, ideale per creare un effetto più morbido e sfumato.

24H Drama Liqui-Pencil di Lancome

Dalla formula arricchita con pigmenti per un colore intenso già dalla prima passata, la matita occhi in gel di Lancome è facile da applicare e offre un comfort assoluto grazie alla punta ultra scorrevole. Sfuma per un effetto smokey eyes o crea un cat eye ancora più intenso e deciso!

Colour Excess Gel Pencil di MAC

Senza dubbio una delle matite migliori in commercio: il prodotto firmato MAC ha una tenuta di oltre 24 ore sulle palpebre, di 12 ore nella rima interna. Consigliata anche a chi indossa lenti a contatto, non crea sbavature ed è resistente all’acqua.

Creamy Kohl Longwear di Huda Beauty

La matita kohl di Huda Beauty dalla texture in gel garantisce una tenuta che dura tutto il giorno ed è perfetta per chi ama sperimentare con forme grafiche e look occhi creativi.