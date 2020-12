I migliori film di Natale da guardare su Amazon Prime Video

Mentre la prima neve imbianca le cime delle montagne e incanta le città del nord, si avvicina, giorno dopo giorno, uno dei momenti più magici e attesi dell’anno, il Natale. Con tanto di copertina, cioccolata calda e magari una teglia di biscotti appena sfornati, ci rifugiamo nelle tradizioni più amate del periodo natalizio, riguardando, ad esempio, per la milionesima volta quel film che “fa tanto Natale” e che ogni anno torna a scaldarci. I più iconici vengono trasmessi ogni anno in televisione, ma nell’attesa del giorno di Natale ce ne sono moltissimi anche sulle piattaforme streaming, come Amazon Prime Video. Ecco, quelli da rivedere ancora una volta.

Il grinch

Tra i film cult di Natale, non può mancare il Grinch, la creature verde e rugosa, sempre di pessimo umore, che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di Nonsochi. Al contrario dei serafici abitanti del villaggio, lo scorbutico Grinch odia il Natale e tutto quello che riguarda la festa più tradizionale dell’anno.

Love Actually

Questa è una di quelle pellicole di cui conosciamo le battute a memoria. Dai creatori de “Il diario di Bridget Jones” e “Notting hill“, è una delle commedie di Natale più amate di sempre. Romantica, brillante e soprattutto natalizia, “Love Actually” è un viaggio nell’amore, in tutte le sue espressioni e manifestazioni. L’happy ending è garantito. Per i più appassionati, qui le magliette dedicate al romantico film natalizio.

Last Christamas

Dal regista Paul Feig e la sceneggiatrice Emma Thompson, vincitrice del Premio Oscar, una commedia profonda e romantica, ispirata all’indimenticabile canzone di George Michael. Perfetta da guardare in una fredda serata invernale, questa commedia saprà scaldarvi con il suo romanticismo senza tempo.

Lo schiaccianoci

Dalla colonna sonora classica di Cajkovskij, “Lo Schiaccianoci” adatta la coreografia di fama mondiale di George Balanchine, per raccontare la storia della giovane Marie, che, dopo aver ricevuto in dono natalizio uno schiaccianoci dal suo padrino mago, si addormenta e inizia a sognare.

Fuga dal Natale

Con la figlia Blair in Perù nei Peace Corps, Luthe e Nora Krank decidono di lasciar perdere per una volta le decorazioni, i dolci e le feste natalizie e di partire per una crociera nei Caraibi. Ma i piani cambiano improvvisamente e i coniugi Krank si trovano in una folle corsa al Natale perfetto. Ispirata al romanzo di John Grisham, “Fuga dal Natale” è una delle commedie più esilaranti e divertenti per una serata in famiglia.

The Family Man

Jack Campbell ha lasciato la sua fidanzata e ha rinunciato alla vita di famiglia per la carriera. Ricco broker e frenetico single di Wall Strett, super pagato e con uno stile di vita altissimo, mentre Kate è solo un ricordo lontano. Ma la magia del Natale arriva e, da un giorno all’altro, Jack si trova a vivere un’altra vita.

Mamma ho perso l’aereo

L’incubo e il sogno di ogni bambino, “Mamma ho perso l’aereo” racconta le avventure e disavventure di un ragazzino di 8 anni che, per una notte, si trova a casa completamente solo. Scritto da John Hughes, “Mamma ho perso l’aereo” è uno dei più celebri film cult di Natale.