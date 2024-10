Zara, i costumi più belli da acquistare per la notte di Halloween

I migliori costumi per bambini da acquistare da Zara per trascorrere al meglio la notte più spaventosa dell’anno, ovvero Halloween!

La notte di Halloween si avvicina, quali sono i migliori costumi per bambini firmati Zara? Nei negozi fisici e anche online puoi trovare sicuramente il costume perfetto per tuo figlio o tua figlia e rendere il 31 ottobre un giorno veramente speciale.

Mettersi nei panni di una strega, di un vampiro o di un altro personaggio per un giorno non potrà che essere divertente per i bimbi. Accessori e abiti da sfoggiare, ecco quali sono i costumi di Halloween più belli da acquistare!

Zara, costumi di Halloween che i tuoi bambini ameranno

Oltre ad avere dei costumi perfetti per trascorrere la notte di Halloween, Zara ha ben pensato di rendere il suo shop online a tema Halloween! Un sito completamente nero con tanto di fantasmino al posto della freccia e tantissimi effetti paurosi per rendere l’acquisto online molto più coinvolgente!

Per le bambine ci sono diverse proposte. Il costume della regina di cuori con tanto di abito, mantello, guanti, ballerine e corona per ottenere un look completo perfetto per la notte di Halloween. Molto bello e originale anche il vestito da principessa scheletro con gonna e maniche in tulle, questo può essere completato da una scarpa con tacco brillante decorata da un fiocco glitterato.

Il costume da strega non manca di certo, così come il cappello nero a punta per rendere il look ancora più creativo. Per i maschi, invece, è possibile trovare costumi da vampiro, da scheletro e da alieno. Anche qui gli accessori son davvero tanti. Potrai scegliere tra i cappelli e i guanti a tema e ottenere un look finale coi fiocchi.

Anche per i più piccoli non mancano le proposte originali e divertenti. Ad esempio a meno di 20 euro puoi trovare il costume da zucca, il costume da ape o il costume da ragno, tutti perfetti per bambini fino a 4 ANNI. Anche il costume nero con fantasia scheletro bianca è uno dei più gettonati per questa fascia di età.

Non dimenticare di creare un trucco per bambini per la notte di Halloween e rendere il loro aspetto ancora più a tema! Troverai inoltre diversi smalti da applicare sulle unghie per un look perfetto.

Non mancano gli strumenti perfetti per il 31 ottobre come la borsa per le caramelle a forma di ragno, il piatto di ceramica a forma di zucca e le due tazze arancioni e nere a tema Halloween!