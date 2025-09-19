Ciprie, le migliori del mese di settembre da comprare subito

La cipria è un prodotto che conquista ogni giorno professionisti del settore e make up addicted, ma quali sono le migliori ciprie di settembre?

Noi di Pourfemme abbiamo scovato i prodotti più richiesti del momento per un make up impeccabile e duraturo, quindi se devi rinnovare il tuo beauty case in vista della nuova stagione, non lasciarti sfuggire questi preziosi consigli!

Migliori ciprie di settembre: i prodotti da mettere nel carrello

Quali sono le migliori ciprie del mese di settembre? Con la fine dell’estate, la cipria è entrata a far parte dei must have di stagione, prodotto ideale da applicare durante il make up per motivi ben precisi.

Continua a leggere per scoprire insieme a noi quali sono i migliori prodotti del mese in corso e il motivo per cui anche tu dovresti iniziare a utilizzare la cipria!

Tra i best seller del momento non passa inosservata la cipria di Nabla, la Close Up Smoothing Pressed Powder da acquistare in tre tonalità differenti. Una cipria compatta da mettere in borsa, la texture è levigante e minimizza le linee di espressione e i pori. Ideale per chi durante il giorno tende ad avere una pelle lucida a causa dell’eccesso di sebo.

La cipria satinata trasparente per il viso di Chanel è tra i prodotti migliori del mese di settembre. Poudre Universelle Libre ha un costo di circa 46 euro, ma è senza ombra di dubbio uno dei must have di stagione. Opacizza la pelle senza marcare i tratti del viso, oltre ad avere una consistenza fine, vellutata e leggera. Il brand di lusso propone la sua cipria in cinque tonalità differenti, dalla più chiara alla più scura e intensa.

Un’altra cipria che sta spopolando tra le make up addicted è la BFF Perfecting Pressed Powder di Mulac, il prodotto dalla formula vegana che non disirata la pelle nel corso della giornata e lascia un finish matt sul viso per un look naturale a lungo.

A cosa serve la cipria? Se hai da poco iniziare a prendere confidenza con il make up, devi sapere che la cipria è un prodotto che non dovrebbe mancare nel tuo beauty case. Il motivo?

Serve a fissare e prolungare la durata del trucco, perfetto per chi ha necessità di rimanere fuori casa a lungo, andando a creare una base opaca per contrastare la lucidità della pelle, caratteristica tipica di chi ha una pelle grassa. Quindi, uniforma l’incarnato, crea un effetto levigato, opacizza la pelle e aiuta a prolungare la durata del trucco viso, dal correttore al fondotinta. A proposito, non perdere i nostri consigli su come far durare il fondotinta più a lungo!