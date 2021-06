Michelle Pfeiffer non è soltanto una delle attrici più talentuose che Hollywood ci abbia consegnato, con i suoi indimenticabili ruoli in Scarface, accanto ad Al Pacino, e in tante altre pellicole cult del cinema mondiale, ma è anche una mamma. Una mamma che tiene molto al riserbo dei suoi figli e che raramente pubblica foto che li ritraggano. Una scelta che ormai poche celebrità portano avanti con convinzione, dopo l’avvento di Instagram e il progressivo sfumare tra vita privata e pubblica.

Michelle Pfeiffer e l’adozione prima di incontrare il marito

Notoriamente discreta quando si tratta dei suoi adorati figli, Michelle Pfeiffer ha sorpreso i fan, pubblicando uno splendido scatto insieme alla figlia Claudia Rose, che l’attrice californiana ha adottato nell’ormai lontano 1992, poco prima di incontrare il suo futuro marito, il produttore David E. Kelley.

“Quando è arrivata, lui ed io stavamo insieme solo da un paio di mesi“, ha raccontato la diva. “Quindi abbiamo avuto questa bambina con noi fin da subito, e ho davvero avuto modo di vederlo in una situazione che divide i ragazzi dagli uomini. Ovviamente è stato all’altezza della situazione“, ha spiegato Michelle Pfeiffer in una vecchia intervista.

Il selfie con la figlia Claudia Rose

Una accanto all’altra, sorridenti, radiose e bellissime, nel loro essere così diverse e così simili allo stesso tempo. La mamma avvolta da un abito nero con strass colorati, la figlia Claudia in un affascinante vestito rosso. “In città con la mia ragazza“, scrive l’attrice a corredo del post su Instagram, condividendo un istante di pura quotidianità, probabilmente nella casa di famiglia, dove Michelle vive con il marito David, la figlia Claudia e John Henry, il secondo figlio della coppia, nato nel 1993.

Essere mamma a Hollywood

Da quando Michelle Pfeiffer è diventata mamma, le sue esigenze sono cambiate, ma il suo amore per la recitazione non è mai svanito. “Non ho mai perso il mio amore per la recitazione. Mi sento davvero a casa sul set di un film. Onestamente, sono una persona più equilibrata quando lavoro“, ha detto in un’intervista rilasciata al magazine Interview.

Con l’arrivo di Claudia Rose e poi di John Henry, qualcosa è cambiato anche nella carriera professionale dell’attrice. “Sono stata piuttosto attenta a dove giravo, per quanto tempo dovevo stare via, che funzionasse o meno con il programma dei bambini, ha rivelato. “Sono diventata così esigente da non essere assunta“, ha ammesso Michelle Pfeiffer, portando alla luce un problema con cui ancora oggi molte donne sono costrette a fare i conti.