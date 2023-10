Michelle Hunziker, la sua immagine campeggia in tutta Milano: proprio come ai tempi della pubblicità che la rese famosa

Che ci fa Michelle Hunziker in formato gigante per tutta Milano? Il capoluogo lombardo è tappezzato di foto della conduttrice.

Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senza dubbio anche il suo, quello di Michelle Hunziker. La conduttrice originaria della Svizzera è ormai diventata una star a tutti gli effetti, complici non solo il talento e la simpatia ma anche la bellezza che difficilmente passa inosservata. All’età di 46 anni, la conduttrice vanta un fascino non da poco, che sembra essere immune al passare del tempo.

Capelli biondissimi, sguardo profondo e fisico scolpito caratterizzano Michelle Hunziker fin dagli inizi della sua carriera. Nel corso degli anni la conduttrice ne ha fatta di strada, fino ad arrivare ad affermarsi come il volto più celebre delle reti Mediaset. Amatissima dal pubblico italiano, di recente la Hunziker ha stupito i suoi fan per un motivo ben preciso.

Ormai tutti conoscono Michelle Hunziker non solo per i suoi successi professionali ma anche per la fama che la contraddistingue come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Oggi la conduttrice è famosissima sia sul piccolo schermo che sul web, ma è proprio di recente che in tutta Milano sono apparsi diversi cartelloni pubblicitari con il volto della nota showgirl. Difficile non pensare al passato, quando in tutta la penisola campeggiavano foto della Hunziker ben diverse. Ma di che cosa si tratta questa volta?

Michelle Hunziker, a Milano spuntano le sue foto

Da qualche tempo Michelle Hunziker non si dedica solo al mondo dello spettacolo. La celebre conduttrice di Canale 5, infatti, ha intrapreso un progetto di successo che è piaciuto parecchio ai suoi fan. Si tratta di Goovi, la linea di prodotti per la skincare ideata dalla presentatrice svizzera. Già molto famoso sul web, il marchio è ormai sinonimo di qualità e risultati. Di recente Goovi e la sua fondatrice sono diventati i protagonisti di numerosi manifesti pubblicitari, che hanno tappezzato Milano e non solo.

Proprio come è successo 30 anni fa, la Hunziker è la protagonista di cartelloni giganti sparsi in giro per la città lombarda. In passato era già successo con il brand di intimo che vedeva la Hunziker come testimonial. All’epoca, però, a campeggiare per le vie di Milano era il lato b della conduttrice, mentre oggi insieme ai prodotti di Goovi c’è anche lo splendido volto della sua ideatrice.

Classe 1977, Michelle Hunziker è ormai considerata una star del web. Proprio qui è apparsa la foto che ritrae tutti i cartelloni pubblicitari di Milano, condivisi dalla stessa conduttrice nelle sue storie su Instagram. Qui la Hunziker non manca mai di condividere i suoi successi, sia professionali che personali, insieme allo stuolo di fan che la seguono da tempo.