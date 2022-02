Michelle e Eros, che storia bellissima! Tutti pazzi per il bacio in diretta

Tanto amore e poi una grande amicizia tra Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti, insieme sul palcoscenico di Michelle Impossible per una reunion “al bacio” dopo 20 anni! La ex coppia più amata della canzone italiana si concede un accento di dolcezza per sigillare un rapporto che va oltre ogni addio. E noi voliamo subito su un altro pianeta insieme al popolo dei social (dimenticando le macerie dei sogni infranti con l’addio tra la showgirl e Tomaso Trussardi)!

Il bacio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, due amici che ci fanno impazzire!

Lo credevate impossibile? No, l’amicizia dopo un grande amore può restare e consacrarsi nella più grandiosa delle intese, come Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ci insegnano! Insieme, sul palco del programma della showgirl Michelle Impossible, hanno fatto sognare milioni di telespettatori (e noi con loro) sulle note della canzone Più bella cosa, storico successo del cantante.

I due non hanno mai nascosto di essere rimasti in buoni rapporti per amore della figlia, Aurora, e il bacio scattato in diretta ha restituito l’istantanea di un profondo legame che resiste ai contraccolpi della vita!

Prima di cantare il brano, l’artista si è avvicinato alla ex moglie baciandola sulle labbra… in un quadro di dolcezza in cui tantissimi fan hanno sempre sognato di rivederli… Solo ottimi amici, è vero, ma è comunque una “storia bellissima”, come lo stesso Eros ha sottolineato.