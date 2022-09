Come fare una proposta di matrimonio con una frase ad effetto

La proposta di matrimonio perfetta esiste, e il classico “Mi vuoi sposare?” è uno dei momenti più attesi in una coppia che si ama e condivide un progetto per tutta la vita. Scopriamo qual è la frase ad effetto con cui sigillare il dolcissimo istante prima del sì (anche da lei a lui)…

Le frasi più belle per la proposta di matrimonio

Due sono le grandi gioie nella vita di un uomo:

la prima quando la prima volta può dire Amo,

l’altra, ancora maggiore, quando può dire sono Amato.

Ho bisogno di te per sentirmi vivo e felice.

Il nostro amore mai si spezzerà,

il nostro amore durerà per sempre,

perché siamo come i fiori sotto il chiaro di luna,

ombra e sostanza di un essere solo.

L’amore risolve tutti i problemi: con te non posso

preoccuparmi del buio, perché sei luce;

non temo il freddo perché sei fuoco;

non mi perdo nel dubbio, perché sei verità.

Le frasi famose per la proposta di matrimonio

Amare non significa stare a guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta ( Saint Exupéry)

Vuoi sapere chi sei tu per me? E allora ecco: tu sei colei che mi impedisce di bastarmi…. Tu mi hai dato la cosa più preziosa di tutte: la mancanza! (Christian, Bobin)

Nel vero amore si è uno perché l’amore unisce, due perché l’amore ci rispetta, tre perché l’amore ci sorpassa (Molinié)

L’amore è come una tastiera: ha solo sette note, ma gli artisti ne hanno tratto centomila melodie.(L. Serenthà)

Ci sono tantissimi modi per una proposta di fidanzamento e di matrimonio originale e indimenticabile, non resta che aprire il cuore e fare il grande passo!