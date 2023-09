Mettersi le scarpe di un’altra, la nuova tendenza delle scarpe usate: ecco i punti vendita dove trovarle

Scarpe usate sì o no? Nel 2023 sta spopolando la nuova tendenza moda delle scarpe di seconda mano: ecco dove si possono comprare.

Tra le tendenze moda di questo 2023 ce n’è una molto particolare che alcune hanno colto al volo, altre sono più restìe a seguire. Stiamo parlando del trend di comprare scarpe usate, ma non solo. La moda del second-hand è scoppiata negli ultimi anni per due motivi: il primo è che comprando usato, si risparmia moltissimo. In alcuni casi si fanno dei veri e propri affari, aggiudicandosi scarpe e capi d’alta moda a prezzi stracciati. L’altro motivo è quello ecologico: meno vestiti nuovi in giro uguale meno spreco, meno rifiuti e si abbattono così i livelli di inquinamento, una tematica che sta molto a cuore negli ultimi tempi.

In questo momento il mercato dell’usato delle scarpe sta vivendo un vero e proprio boom economico: secondo la manager dei negozi Buffalo Exchange (una catena di negozi statunitense) Alyson Lutynski, il marchio vende più scarpe usate di quelle nuove. In Italia non abbiamo questa catena di negozi, tuttavia è comunque possibile comprare scarpe di seconda mano a prezzi vantaggiosi. In tutta Italia sono sparsi piccoli negozi che si occupano esclusivamente di capi vintage, tutto rigorosamente di seconda mano e appositamente selezionato per essere rivenduto nelle migliori condizioni possibili. Se poi vogliamo rimanere nella comodità della nostra casa, possiamo sempre rivolgerci ad internet.

Scarpe usate, la nuova tendenza moda 2023: dove acquistarle?

Adesso anche sullo smartphone sono disponibili decine di applicazioni dedicate alla compravendita dell’usato: il più gettonato del momento è Vinted, dove è possibile trovare anche scarpe di seconda mano a prezzi stracciati e, se si è fortunati, si possono comprare capi ancora nuovi o indossati pochissimo. C’è chi è entusiasta all’idea di indossare scarpe di seconda mano, altri sono indecisi e altri ancora gridano un determinato ‘no’ alle scarpe second-hand. Il perché di entrambe le scelte può essere facilmente intuibile, dato che esistono obiettivi pro e contro dell’acquistare scarpe precedentemente indossate da un’altra.

Tra i contro, per esempio, il più palese è che quando si acquista una scarpa usata è facile rendersi subito conto che la scarpa prende la forma del piede di chi l’ha indossata. Nel caso di scarpe con il tacco ciò è ancor più facilmente percettibile. Inoltre bisogna considerare anche il fattore igiene: i piedi sono infatti il luogo perfetto per la proliferazione di batteri e funghi e molte persone ne sono ben consapevoli. È normale che con questo pensiero in mente, si sia reticenti ad indossare un paio di scarpe datate e già indossate. Tra i pro dell’acquistare usato, invece, c’è la qualità del prodotto e il suo design: è possibile trovare scarpe vintage dall’ottima manifattura e realizzate con pelli e cuoio di alta qualità, dal design che può adattarsi alle particolare esigenze stilistiche di chi le indossa.