Meteo autunnale, lo scrub perfetto per le labbra: 5 prodotti da provare

Fare uno scrub alle labbra ora che l’autunno è orma vicino può essere davvero determnante. In commercio esistono davvero degli ottimi prodotti.

L’estate sta per essere finalmente messa in archivio, anche se fino a qualche giorno fa ci sembrava quasi impossibile a causa delle altissime temperature che siamo stati costretti a dover sopportare praticamente in tutta Italia. Questa situazione ha certamente messo a dura prova anche a chi fa il possibile per preservare la propria immagine, magari anche facendo sacrifici non da poco per acquistare prodotti di qualità. Creme e trucchi, infatti, potevano essere quasi inutili quando la colonnina di mercurio ha raggiunto vette altissime.

Ora che l’autunno si avvicina diventa inevitabile dare uno sguardo anche alle giornate che ci aspettano, che avranno caratteristiche decisamente opposte a livello meteorologico. Chi non riesce a fare a meno del make up potrà sentirsi più libera di usarlo, ma sarà altrettanto importante curare la pelle. Non si dovrebbe mai dimenticare di fare uno scrub per le labbra.

Mai dimenticare lo scrub per le labbra

Puntare sulla qualità per la cura della propria immagine è importante, ma questo può diventare inutile se si dimenticano di compiere delle operazioni che sono fondamentali per ognuno di noi. E’ il caso dello scrub per le labbra, grazie a cui è possibile eliminare eventuali pellicine, oltre a renderle più morbide, specialmente se freddo e vento sono pungenti e possono renderle secche.

Ci sono dei prodotti che possono rivelarsi davvero provvidenziali anche per chi non ha grandi conoscenze e non sa cosa acquistare. Vediamo i più interessanti

Chi ha bisogno di nutrirle potrebbe apprezzare l’esfoliante labbra Baume De Rose Le Gommage Lèvres di By Terry, che le rende più morbide ed elastiche. E’ apprezzabile soprattutto per la presenza di burro di rosa e olio di rosa canina, che conferiscono anche un ottimo profumo.

Il trattamento Jeffree Star Cosmetics Velou ha il vantaggio di essere vegano, cosa degna di nota per molte, e va applicato movimenti circolari per rimuovere perfettamente le pellicine. Eliminare le cellule morte sarà davvero semplicissimo.

Estée Lauder, uno dei marchi al top del settore, ha creato Pure Color Envy Lip Care, in grado di esfoliare e levigare, in modo tale da eliminare ogni segno di screpolatura. La sua azione è del tutto simile a quella che viene svolta dallo scrub quando lo si applica sulla pelle, ma in questo caso andrà sulle labbra.

Naj Oleari ha invece lanciato Sugar Lip Scrub, che si caratterizza per il delicato profumo di vaniglia, oltre che per la presenza di burro di karité e vitamine E e C , che rendono l’epidermide più elastica.

Altrettanto buono è lo scrub Sugar Lip Polish di Fresh, dotato di zucchero di canna, che aiuta a rendere la pelle più idratata, mentre il burro di karité e l’olio di jojoba la nutrono in profondità.

Cosa è bene fare in autunno

Man mano che passeranno le settimane, le temperature sono destinate a calare, proprio per questo anche alcune nostre abitudini dovranno cambiare.

L’autunno può essere considerato la fase che precede l’inverno, quindi il freddo vero e proprio, per questo è bene che la pelle arrivi preparata a quel momento. I trattamenti di bellezza sono importanti, scrub compreso, ma lo è ancora di più la cura dell’alimentazione: nella dieta non dovrebbero mancare alimenti che contengano antiossidanti, vitamine e acidi grassi Omega. Tra questi possiamo segnalare cavoletti di Bruxelles, mirtilli, uva, cachi, zucca e barbabietole, oltre ad agrumi, kiwi, peperoni, pesce e frutta secca.

Ogni mattina e sera si deve detergere la pelle con un esfoliante, scegliendo tra i prodotti specifici in commercio o realizzandone uno con sale, zucchero, yogurt o bicarbonato di sodio.

Mai dimenticare inoltre di bere, l’ideale sarebbe 1-5-2 litri di acqua al giorno, utile a depurare l’organismo.