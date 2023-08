Merenda estiva leggera e golosissima, tutta naturale: come preparare i ghiaccioli a casa? Ricetta semplicissima

I ghiaccioli sono uno dei gelati più amati dai bambini. Ecco la ricetta semplicissima per prepararli a casa.

Per rinfrescarsi e fare il pieno di frutta, si possono preparare in casa i ghiaccioli. Questi gelati rientrano fra quelli più amati dai bambini (ma anche dagli adulti) proprio per il loro potere dissetante e, dato che possono essere di vari gusti, ognuno può scegliere quello che preferisce.

La ricetta per preparare i ghiaccioli è semplicissima. Inoltre, prepararli con i bambini può essere un passatempo divertente, creativo e soddisfacente (cosa c’è di più appagante di mangiare qualcosa di buono preparato con le proprie manine)? Anche gli ingredienti per prepararli non sono tanti ed in più, preparandoli a casa, si eviteranno anche aggiunte di coloranti e altri additivi che non fanno affatto bene. Sarà invece tutto naturale.

La ricetta semplicissima per preparare i ghiaccioli a casa, naturali e leggeri

La merenda dell’estate sono i ghiaccioli: esistono diverse varianti, da quelle alla frutta a quelle con yogurt e frutta. Ma anche alla Coca Cola oppure senza zucchero (che si può sostituire con miele o stevia) per una versione light adatta anche a chi è più attento alla linea, soprattutto in estate.

Gli ingredienti per preparare 6 ghiaccioli sono:

200 g di frutta fresca (ad esempio anguria, melone, kiwi)

50 g di zucchero

30 ml di succo di limone

Occorreranno anche 6 bastoncini/stecchini in legno.

Pulire la polpa dell’anguria dai semi e dalla buccia; lo stesso per il melone, privarlo dei semini e della buccia. Anche i kiwi andranno puliti in modo da ricavarne solo la polpa. Porre ogni frutto in una ciotola diversa. Nel mixer inserire la polpa dell’anguria con lo zucchero e l’acqua e frullare fino ad ottenere un liquido morbido e liscio. Procedere poi con il kiwi e mixare la polpa unita con acqua e zucchero per ottenere un composto liquido. Ancora, continuare con il melone (o con qualsiasi altro frutto) procedendo sempre allo stesso modo. Dividere i vari liquidi negli stampi monoporzione per ghiaccioli. Far compattare i ghiaccioli in freezer per un paio d’ore fino ad un massimo di 2 settimane. Passare la parte esterna dello stampo con acqua tiepida per farli staccare con più facilità e gustarli.

Se invece si vogliono preparare dei dissetanti e freschi ghiaccioli al limone, occorreranno questi ingredienti per ottenerne 6:

150 ml di limone

80 g di zucchero

100 ml di acqua

Serviranno anche 6 bastoncini/stecchini in legno. Ed ecco il procedimento:

Spremere il succo di limone, evitando che ci siano anche polpa e semi. Mischiare il succo di limone insieme allo zucchero e all’acqua. Dividere negli stampi per ghiaccioli. Mettere nel freezer a compattare per almeno due ore Togliere i ghiaccioli al limone dallo stampo e servire.

I ghiaccioli sono semplicissimi da preparare con questa ricetta perché occorrono pochi ingredienti e poca manualità. Anche gli stampi non sono necessari perché si potranno usare dei semplici bicchierini di plastica come quelli da caffè.