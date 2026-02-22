Menù Sanremese | cosa mangiare guardando il festival

Sanremo non è solo musica e look da commentare in diretta: è anche l’occasione perfetta per organizzare una cena a tema e trasformare le serate del Festival in un vero evento casalingo. Ogni anno il Festival di Sanremo diventa un rito collettivo: amici sul divano, televoto pronto e commenti che scorrono veloci tra una canzone e l’altra. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, perché non pensare a un menù sanremese ispirato alla città dei fiori o ai grandi classici dello street food italiano? Bastano poche idee mirate per portare in tavola piatti semplici, gustosi e facili da condividere. L’importante è scegliere preparazioni pratiche, che si possano mangiare senza perdere neanche una nota delle esibizioni. Dimenticate piatti troppo elaborati o che …

Sanremo non è solo musica e look da commentare in diretta: è anche l’occasione perfetta per organizzare una cena a tema e trasformare le serate del Festival in un vero evento casalingo.

Ogni anno il Festival di Sanremo diventa un rito collettivo: amici sul divano, televoto pronto e commenti che scorrono veloci tra una canzone e l’altra. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, perché non pensare a un menù sanremese ispirato alla città dei fiori o ai grandi classici dello street food italiano? Bastano poche idee mirate per portare in tavola piatti semplici, gustosi e facili da condividere.

L’importante è scegliere preparazioni pratiche, che si possano mangiare senza perdere neanche una nota delle esibizioni. Dimenticate piatti troppo elaborati o che costringano a lunghe pause in cucina: la parola chiave è convivialità. Un menù per guardare Sanremo deve essere sfizioso, colorato e perfetto da servire a più persone, proprio come una piccola festa davanti alla tv.

Finger food e sapori liguri per sentirsi all’Ariston

Per restare in tema, si può partire dai sapori della Liguria. La focaccia, magari in diverse varianti – classica all’olio, con olive o con cipolle – è un grande classico da tagliare a quadrotti e servire su un tagliere. Anche la farinata, sottile e croccante, è perfetta da preparare in anticipo e gustare tiepida. Portare in tavola piatti tipici liguri per Sanremo è un modo semplice per creare un filo diretto con la città che ospita il Festival.

Accanto alle specialità regionali, spazio ai finger food: mini panini gourmet, pizzette fatte in casa, crostini con creme spalmabili o salmone. Sono soluzioni pratiche, che si possono preparare prima dell’inizio della diretta e lasciare a disposizione degli ospiti. Un’idea vincente è creare un piccolo buffet, così ognuno può servirsi durante la serata senza interrompere i commenti sulle performance. Cosa mangiare mentre si guarda Sanremo deve essere comodo e veloce, ma non per questo banale.

Dolci scenografici e cocktail a tema per la serata perfetta

Dopo il salato, non può mancare qualcosa di dolce. Cupcake decorati con note musicali, biscotti a forma di microfono o semplicemente una torta soffice da tagliare a fette sono perfetti per accompagnare le ultime esibizioni. Anche i pop corn, magari in versione gourmet con caramello o spezie, sono uno snack ideale da sgranocchiare durante i momenti più attesi. Un menù sanremese per la serata finale può includere dessert scenografici, capaci di stupire quasi quanto un abito sul palco.

Per completare l’atmosfera, si possono preparare cocktail ispirati ai fiori, simbolo della città, oppure drink dai colori vivaci che richiamino le luci dell’Ariston. Chi preferisce analcolici può puntare su spremute fresche, tè freddi fatti in casa o mocktail decorati con agrumi e menta. Anche le bevande fanno parte dell’esperienza: organizzare una cena a tema Sanremo significa curare ogni dettaglio.

Un altro elemento da non sottovalutare è la presentazione. Piatti colorati, tovaglioli vivaci e qualche decorazione floreale al centro del tavolo aiutano a ricreare l’atmosfera festosa del Festival. Non serve esagerare: bastano piccoli richiami per rendere la serata speciale e diversa dal solito.

Il bello di un menù dedicato a Sanremo è la libertà di interpretarlo. Si può scegliere di puntare sulla tradizione ligure oppure lasciarsi guidare dall’estro, magari abbinando ogni portata a un artista in gara o a una canzone iconica. L’importante è condividere il momento e trasformare la visione del Festival in un’occasione conviviale, dove musica e sapori si intrecciano in modo leggero e divertente.