Melissa Satta incinta? Lei sfila sul red carpet così, “il vestito dice si”

Ma Melissa Satta è incinta oppure no? Foto e storie social sembrano suggerire di no, poi però ci si mette un indizio che fa chiacchierare i suoi followers.

Melissa Satta sembra proprio essere rinata, ed il merito è sempre dell’amore. Quando la stabilità sembri averla trovata solo adesso, dopo anni in cui hai vissuto delle relazioni comunque importanti, è lecito sentirsi raggianti, positivi, persino più belli. Proprio come sta capitando a lei. Infatti Melissa Satta si è fatta vedere in formissima nel corso di un evento che si è tenuto a Milano per Peroni-Nastro Azzurro.

In formissima, e fin troppo per alcuni. Perché da una settimana circa stanno prendendo quota le voci che vorrebbero Melissa Satta incinta di Carlo Gussalli Beretta, il suo fidanzato. I due stanno insieme da poco più di un anno, dopo essersi conosciuti nella primavera del 2024. A giugno successivo, e dopo che lei si era lasciata da qualche mese con il tennista Matteo Berrettini, Melissa e Carlo ufficializzarono il loro fidanzamento, a dispetto di un certo divario di età.

Melissa Satta incinta? Perché alcuni pensano di si

Lei infatti ha 39 anni – Melissa non avercene con noi per avere ricordato a tutti la tua età portata magnificamente – e lui 28. Ma come atteggiamenti, portamento, eleganza e tanto altro, sembrano coetanei e più giovani. Va detto che, se proprio lei debba sentire voglia di una nuova maternità, questo è sicuramente il momento giusto.

La prima volta che Melissa Satta rimase incinta fu ad aprile del 2014, quando diede alla luce il suo primo e finora unico figlio, Maddox Prince. Il papà è l’ex calciatore del Milan, Kevin Prince Boateng. In realtà dagli scatti recenti fatti nelle sue lunghe vacanze al mare non viene certo da pensare che lei possa essere alle prese con una gestazione nelle sue prime battute.

Fatto sta che le voci in questione le saranno sicuramente pervenute e qualcuno le avrà pure rivolto la fatidica domanda. Lei però non ha negato. Non ha neppure confermato, ma pesa di più una non negazione, mettiamola così. E comunque ci sono degli utenti che sono sempre dell’idea che pochi giorni fa il ventre di Melissa Piatta non sembrava apparire piattissimo.

Chi sono i suoi ex fidanzati

Le storie social recenti pure paiono remare lungo una direzione del no. La tenuta elegante indossata a margine del recente evento milanese, sempre secondo alcune elucubrazioni, sarebbe studiata appositamente per nascondere una presunta verità o comunque per alimentare il mistero. Se novità ci saranno, di sicuro non ha senso non renderle note e ricevere tutti i più che meritati complimenti di questo mondo. In merito agli amori passati, la lista di ex fidanzati illustri è lunga. E si perde in pratica a mezza sua vita fa.

Tra il 2003 ed il 2006 lei, che già allora lavorava come modella, intrattenne una relazione con Daniele Interrante, tra i primissimi tronisti di “Uomini e Donne”. Per cinque anni ci fu poi una relazione con Christian Vieri, dal 2006 al 2011. E poi proprio alla fine del 2011 iniziò il lungo amore con Kevin Prince Boateng, sfociato nella nascita del loro figlio Maddox a metà aprile di tre anni dopo e nel matrimonio tenutosi a Porto Cervo, nella sua terra d’origine (pur essendo lei nata a Boston, n.d.r.) nel 2016.

Tra 2019 e 2020 sono però giunti prima la separazione e poi il divorzio. Poi tra 2023 e 2024, per circa tredici mesi, c’è stata la relazione non sempre serenissima con Matteo Berrettini. Ed infine è cominciato “il regno” di Carlo Gussalli Beretta, che era reduce da una love story di quattro anni con Giulia De Lellis, diventata nel frattempo mamma della bellissima Priscilla, con Tony Effe papà.