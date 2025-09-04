Giulia De Lellis, in tanti aspettano il parto ma ricordi i suoi vecchi fidanzati? Tutti i suoi ex

Giulia De Lellis questa volta ha fatto davvero sul serio: con la nascita di Priscilla, il rapporto d’amore che la lega già da diverso tempo al cantante Tony Effe non può e non deve essere considerato come una delle relazioni spesso tormentate che hanno visto protagonista la celebre influencer romana. La bella Giulia De Lellis diventa mamma a quasi trent’anni, una ottima età per recuperare al più presto la forma fisica migliore e tornare a fare il suo lavoro di sempre, prima di pensare eventualmente ad un’altra gravidanza.

Ma procediamo un bebè per volta: con Tony Effe, Giulia De Lellis sta dal giugno del 2024 ed in tutta onestà sembra che i suoi fan non l’abbiano mai vista così felice e coinvolta. Tony Effe sta riuscendo lì dove gli illustri ex fidanzati della bella Giulia De Lellis non sono riusciti in passato. L’attenzione di tutta Italia è incentrata su di lei e sulla sala parto, e su come sarà la piccola Priscilla. Questo è il nome che la influencer classe 1996 ed il suo compagno hanno scelto per la “mini De Lellis”. Ma tu ricordi quali sono gli ex fidanzati di Giulia De Lellis?

Chi sono tutti gli ex di Giulia De Lellis?

Dal 2016, anno in cui Giulia De Lellis è diventata famosa per merito della sua partecipazione ad “Uomini e Donne”, lei non è mai stata single. Ai tempi la De Lellis era la corteggiatrice del tronista Andrea Damante, con il quale è stata insieme a più riprese dal 2016 al 2020. Ed a cui ha anche sfasciato una PlayStation 4 per rabbia, oltre a finire con lo scrivere il suo celebre libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

È indubbio che Damante abbia rappresentato la fonte di ispirazione principale per questo libro. Lo ha confermato la stessa De Lellis in passato, ammettendo anche che lui ci è rimasto decisamente male. La relazione tra lei ed il dj originario di Verona si è protratta come detto dal 2016, e fino al 2020.

In mezzo ci sono state una relazione durata non molto (tra 2018 e 2019) con il cantante Irama ed una ancora più breve parentesi con il pilota di moto Andrea Iannone, ex tra le altre di Belen Rodriguez.

Chi è il fidanzato storico di Giulia De Lellis?

Dopo averci di nuovo provato invano con Damante, nel 2020 è stato il turno di Carlo Gussalli Beretta. Lui è l’erede della nota famiglia milanese di produttori di armi, che hanno dato il loro nome anche ad un famoso modello di pistola, la Beretta per l’appunto (della quale esistono decine e decine di modelli creati in anni ed anni, n.d.r.). Tra lui e Giulia De Lellis è tutto finito ad inizio 2024, poi Carlo Gussalli Beretta nel frattempo si è fidanzato con Melissa Satta.

È indubbio che tale titolo platonico spetti ad Andrea Damante. Quando quest’ultimo e Giulia De Lellis stavano insieme, i loro followers coniarono l’apposito ed evocativo “Damellis”, dalla crasi dei loro cognomi. Damante è anche l’unico con il quale Giulia ha cercato di ricominciare da zero.

Fu lei a lasciarlo, come del resto la De Lellis ha lasciato tutti gli altri venuti dopo Damante e prima di Tony Effe. Ed a suo dire, Giulia afferma che lasciare è molto più difficile che essere lasciati “perché sai quello che perdi ma non sai poi quello che trovi”. A giudicare dalla venuta al mondo della piccola Priscilla però, lei è stata fortunata. E speriamo davvero che Tony Effe sia quello giusto per l’influencer romana.