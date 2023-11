Mele annerite e yogurt in scadenza? Non buttarli, ti faranno venire l’acquolina in bocca se li usi così

Scopri come preparare delle deliziose frittelle di mele, per non sprecare le mele annerite e lo yogurt in scadenza!

Hai dimenticato di avere ancora delle mele e per questo sono annerite? Hai anche lo yogurt in scadenza nel frigo perché era nascosto da altri prodotti? Non ti preoccupare, puoi utilizzare questi ingredienti fantastici per preparare delle ottime frittelle di mele. Con questa deliziosa ricetta puoi recuperare mele annerite e yogurt in scadenza, proponendo delle frittelle saporite, buone e anti spreco.

L’abbinamento della dolcezza delle mele con il sapore tipico dello yogurt sarà un grande successo, per una merenda sfiziosa o un dolcetto serale in buona compagnia. Scopri la ricetta per riutilizzare in modo efficace le mele annerite e lo yogurt in scadenza: basta sprechi grazie alle frittelle di mele fatte in casa.

Come riutilizzare mele annerite e yogurt in scadenza: prepara delle frittelle

Ecco tutto ciò che serve per preparare circa 35 frittelle di mele e yogurt. Basteranno circa 45 minuti tra preparazione e cottura, per ottenere delle fantastiche frittelle.

Ingredienti:

230 gr di farina 00

2 uova

90 gr di zucchero

150 gr di yogurt greco 2% di grassi (o qualsiasi altro yogurt in scadenza)

1 mela golden

1 cucchiaio di liquore (rum, anice o grappa)

8 gr di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale

Olio di semi di arachide (per friggere)

Scorza di limone q.b.

Zucchero a velo q.b.

Procedimento:

In una ciotola, mescolare le uova, il sale e lo zucchero. Aggiungere poi lo yogurt in scadenza, la scorza di limone grattugiata ed il cucchiaio di liquore. Incorporare poi la farina setacciata ed il lievito, in modo graduale. Continuare a mescolare fino anche non si ottiene un composto morbido e privo di grumi. Aggiungere all’impasto anche la mela tagliata a dadini e mescolare molto bene. Scaldare in una pentola una quantità sufficiente di olio per friggere (dovrà raggiungere i 170 gradi). Procedere a formare le frittelle, aiutandosi con due cucchiaini o dando la forma che più si preferisce. Friggere finché non saranno belle dorate su tutti i lati. Scolare le frittelle, man mano che sono cotte, adagiandole sulla carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Infine per un tocco di dolcezza in più, spolverare le frittelle con lo zucchero a velo.

Questa ricetta è davvero fantastica, perché permette di evitare sprechi in cucina, preparando al contempo un piatto davvero delizioso. Queste frittelle di mele e yogurt sono perfette da mangiare ancora tiepide, abbinandole magari ad una buona tazza di tè pomeridiano. Se dovessero avanzare, si possono consumare anche il giorno dopo riscaldandole in forno per qualche minuto. Prova questo connubio di sapore e sostenibilità!