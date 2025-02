Meghan Markle e William, retroscena ‘bomba’: flirt tra i due cognati?

Nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per via del primo video pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, aperto all’inizio del 2025. Un video semplice, girato nella sua villa di Montecito, nel quale si mostra in versione ‘acqua e sapone, sfoggiando un look casual. Nelle ultime ore però Meghan Markle è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per una motivazione ben diversa.

A lanciare la ‘bomba’ è stato Tom Quinn, esperto di Royal Family, che nel suo nuovo libro in uscita ha raccolto alcune testimonianze di membri dello staff di corte. Testimonianze secondo le quali, in più occasioni, l’ex protagonista di Suits si sarebbe mostrata eccessivamente espansiva nei confronti del principe William. Un presunto flirt, quello tra Meghan e il cognato, che avrebbe contribuito ad inasprire ulteriormente il rapporto tra i due fratelli.

Meghan Markle e il presunto flirt con William: cosa è emerso dallo staff di corte

Un’indiscrezione che offre tanto materiale su cui chiacchierare, quella emersa nelle scorse ore sui media inglesi. Protagonista del royal gossip, ancora una volta, Meghan Markle. Nel suo nuovo libro Yes Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants, il giornalista ed esperto di reali Tom Quinn ha riportato i pettegolezzi di alcuni membri dello staff reale. Che non avrebbero dubbi: Meghan Markle ha flirtato con il principe William.

Secondo quanto emerge dal libro, come riportato da The Times, il modo di fare espansivo della duchessa di Sussex, amante degli abbracci e del contatto fisico, avrebbe fatto sentire “a disagio” l’erede al trono britannico. Non solo: l’autore afferma anche che “l’atmosfera tesa creata da tutte quelle tenerezze (e dai pettegolezzi che ne derivavano) acuì la frattura tra i fratelli”.

Nel libro, in uscita il prossimo 18 febbraio, Quinn offre al pubblico il punto di vista di coloro che hanno vissuto a corte, che non hanno potuto negare che, agli inizi della sua frequentazione con Harry, William e Kate avevano avuto un’ottima impressione su Meghan. La situazione sarebbe precipitata proprio per via dell’atteggiamento troppo ‘confidenziale’ dell’attrice americana.

A quanto pare, Meghan era solita abbracciare calorosamente il cognato ogni volta che lo incontrava, e non mancavano baci sulle guance. Un atteggiamento che, oltre a mettere in imbarazzo il figlio di Re Carlo, avrebbe infastidito non poco anche la consorte. “Kate, William e Carlo sussultavano quando lei si avvicinava per un abbraccio“, ha scritto l’autore, sottolineando come la cosa ferisse Meghan, abituata a una cultura meno riservata rispetto a quella dei reali.