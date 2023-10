Meghan e Harry di nuovo nella bufera, la protesta degli ambientalisti contro i Duchi: il gesto a New York fa discutere

Harry e Meghan bersagliati di nuovo dagli attacchi, dopo il viaggio a New York gli ambientalisti si scagliano contro i duchi di Sussex.

Harry e Meghan sono finiti di nuovo nella bufera dopo il loro viaggio a New York, gli ambientalisti si sono scagliati contro i duchi di Sussex e non è la prima volta. La coppia lo scorso 10 ottobre ha presenziato a un evento sulla salute mentale organizzato dalla loro fondazione Archewell.

Fin qui non ci sarebbe nulla di male, ma quello che hanno fatto per la loro visita proprio non è stato digerito dagli ambientalisti che li hanno criticati su più fronti.

Harry e Meghan a New York, la scelta per la sicurezza scatena gli ambientalisti

Harry e Meghan hanno partecipato a un evento che serviva a sensibilizzare su temi legati alla salute mentale, ma quello che non è piaciuto agli ambientalisti è come sono arrivati all’iniziativa. I due coniugi, infatti, per fare solo sessanta metri – dall’albergo dove si trovavano e i l lugoo dell’evento – hanno utilizzato ben sette suv con vetri neri più la scorta della Polizia.

Una decisione che ha scatenato gli ambientalisti ma che a detta dell’entourage dei duchi di Sussex è dovuta a quanto accaduto lo scorso maggio in una loro precedente visita nella Grande Mela. In quell’occasione Harry e Meghan furono braccati in auto da una grande quantità di paparazzi che, a detta della loro nota ufficiale, li avrebbe inseguiti provocando una serie di collusioni per la strada. Cosa che è stata raccontata diversamente dalla Polizia locale, che sostiene come i duchi siano arrivati sani e salvi.

Ad ogni modo quell’episodio avrebbe spaventato molto Harry e Meghan che questa volta non hanno voluto ‘falle’ sulla sicurezza, usando a quanto pare tutti i mezzi possibili. L’utilizzo di sette suv però avrebbe fatto imbestialire gli ambientalisti, perché usare una automobile altamente inquinante cozza totalmente con il sostegno alla lotta contro il cambiamento climatico sempre sostenuta dai coniugi.

A detta di molti avrebbero potuto scegliere un’auto più ecologica e non di certo un suv che è conosciuto proprio per consumare molto. Già in passato l’uso di un jet privato da parte di Harry era finito nel mirino degli ambientalisti. Ad ogni modo l’uso di una simile scorta ha attirato diversi commenti negativi da parte di chi sostiene che Harry e Meghan abbiano un timore eccessivo e siano troppo paranoici. Che debbano avere una scorta è cosa normale, ma secondo molti tutta quest’attenzione sarebbe eccessiva.